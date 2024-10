„Домовете за възрастни хора се регулират от Агенцията за качество на социалната услуга. Идеята от създаването й е да се затворят всички домове, които са като „къщи на ужасите“.Те не бяха контролирани под никаква форма. Сега всички домове за възрастни хора трябва да имат лиценз. За да се издаде, те трябва да отговарят на изисквания за безопасност, адекватна грижа, специалисти, квадратура на стаите и др. 90 процента от домовете не отговарят на тези изисквания- нямат достъпна среда, не покриват нормите за инвалиди и качеството на персонала“. Това коментира пред bTV Radio Димитринка Петрова – собственик и управител на Дом за стари хора- Резиденция „Свети Симеон“. „Надявам се да имат достатъчно правомощия да ги проверяват и същите да бъдат затворени, защото възрастните не заслужават такава грижа. Хората идват наплашени и им е нужна адаптация“, добави тя.

По думите й, в Божурище и Сливница „поддържаме персонал на всички нива, въпреки че е трудно навсякъде. Ежедневно имаме доктор и рехабилитатор, болногледачи и медицински сестри по 24 часа, социален работник за различните видове групи възрастни. В нелицензираните домове един човек изпълнява всичко. За жалост, много пациенти от други домове споделят, че санитарите им раздават лекарствата, което е недопустимо да се случва“.

Петрова подчерта, че за прием се изискват епикризи от последните медицински прегледи или данни на самия резидент или неговите близки; абсолютно задължителни Covid тестове; копие от лична карта и необходимите вещи и принадлежности. Приемат се както възрастни хора след прекаран инсулт, ортоподични операции, така и дементни пациенти и др.

„Иска ми се да има повече млади социални работници, които да се докоснат до възрастните, да прекарват повече време с тях и да въведат иновация. Ние осигуряваме внимание на възрастните хора. Имаме и контролиран достъп от външни лица“, каза още собственикът и управител на Дом за стари хора- Резиденция „Свети Симеон“.

