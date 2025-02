Тази вечер, 21 февруари, от 18.00ч. се открива изложбата „Дечко Узунов. Образни мотиви на български моми и невести“ има за цел да популяризира творческото наследство на големия български художник и е част от програма „Наследство“ на Художествена галерия „Дечко Узунов“, филиал на Софийска градска художествена галерия. Настоящата експозиция се открива в края на месец февруари, месеца, в който Дечко Узунов е роден, и представя възможност да бъдат видени маслени платна и акварели, свързани с темата за българските моми и невести, от фонда на институцията.



Куратор на изложбата тази година по покана на галерията е проф. Чавдар Попов. В своя текст към изложбата той пише „През втората половина на 60-те години, както и през 70-те години Дечко Узунов не е единственият български художник, който разработва образните мотиви на жената, момата, невестата, българката. В различни идейни и тематични аспекти (етнопсихологически тип, майчинство, плодородие, устойчивост на националните традиции и т.н.) подобни мотиви, освободени от фабулно-повествователно начало и изведени до степен на определени пластически формули, се срещат в творчеството и на други наши живописци.



При все това обаче, в своите маслени картини, акварели и пастели Дечко Узунов изявява индивидуално най-добрите качества на своето живописно майсторство и в пълна степен демонстрира особеностите на своя талант. Той насочва вниманието си към определени архетипи, характерни за „вечната“ антиномия между „родно“ и „чуждо“, белязала значителна част от тенденциите и насоките в нашето изкуство след Освобождението. „Момите“ дават на автора изключително богати възможности да разгърне в пълна степен цялата красота на своето рисунъчно великолепие и на своята колористика, освободени от едностранчив тематизъм или от илюстративна сюжетност.“

Изложбата е придружена от двуезична дипляна.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Аделина Филева- директор на Софийската градска художествена галерия: