През октомври София е гореща точка за култура и ще направи преглед на тенденциите в свободния театър, съвременния танц и дигиталните изкуства, чиито полета все по-често се смесват жанрово. 3XPER1ENCE представлява обединена координация между три важни събития в София – форумът за свободен театър „АСТ Фестивал за свободен театър”, който започна от 20 октомври, фестивалът за дигитални изкуства "DA Fest" (24 – 28 октомври) и фестивалът за съвременен танц "Aerowaves in Sofia" (27 октомври – 12 ноември). Организаторите са предвидили това огромно предизвикателство за публиката и предлагат баланс между събитията в програмите на трите фестивала. В рамките на 3XPER1ENCE ще бъдат представени над 60 събития, в които ще видим актуални работи на български и международни артисти. Посетителите могат да бъдат сигурни, че в програмите на трите фестивала ще открият темата, която най-много ги вълнува.

Фестивалът „Aerowaves in Sofia“ започва в петък, 27 октомври от 19:30 ч. със спектакъла за деца (7+) "Давай!", Люксембург/Франция.

"Преди 25 години основателят на платформата "Аerowaves" Джон Ашфорд събира мениджъри, които търсят възможности за промотиране на артисти в областта на съвременния танц", припомни в ефира на bTV Radio организаторът Атанас Маев - съосновател на Derida Dance Center и създател на една от първите устойчиви резидентски програми в България.

Чуйте повече за фестивала „Aerowaves in Sofia“ от интервюто на Лили Ангелова с Атанас Маев, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

В рамките на „Aerowaves in Sofia“ (27 октомври – 12 ноември) очаквайте съвременен танц на сцената на Derida Dance Center (ул. "Цар Самуил №32 в София), а билетите са в продажба ТУК

Събота, 28.10 в 19:30 ч. "Дните", Финландия

Понеделник, 30.10 в 19:30 ч., "Гладните", Полша

Сряда, 1.11 в 19:30 ч., "Аз съм Алекс", Малта

Четвъртък, 2.11 в 19:30 ч., "Таранто Фламенко", Испания

Събота, 4.11 в 19:30 ч., прожекция на филм за създаването на платформа Aerowaves: "Aerowaves на 25"

Неделя, 5.11 в 19:30 ч., "Облаци", Израел

Понеделник, 6.11 в 19:30 ч., "Лешояд", Англия

Четвъртък, 9.11 в 19:30 ч., "Вярвам", Франция

Събота, 11.11 в 19:30 ч., "Дом", Германия

Програма на ателиетата:

28.10 – 10:00 – 14:00 ч. - Уъркшоп за професионални танцьори на Компания Corps In Situ, Люксембург

Локация: Сцена Дерида, ул. Цар Самуил 32, гр. София

Corps In Situ е компания за съвременен танц, базирана в Мец и Люксембург. Нейн създател и ръководител е хореографката Дженифър Гохие. Целта на компанията е да създава, изследва, среща, изпълнява, танцува и достига до публиката чрез широка гама от творения, които залагат на близостта със зрителите и имат специален фокус върху децата и младата публика. https://www.corpsinsitu.com/les-choregraphes/

31.10 – 10:00 – 14:00 ч. - Уъркшоп за професионални танцьори на Компания Moveo Dance, Малта Локация: Китайски културен център – гр. София, ул. Георги С. Раковски 77

Работното ателие на Moveo Dance, предлага завладяващо потапяне в света на съвременната танцова техника, демонстрирайки колективния опит и артистична визия на компанията. Въз основа на техния разнообразен произход и задълбочено обучение в различни съвременни стилове, семинарът на Moveo представя цялостна програма, която включва ободряваща работа на пода и практика в центъра. Тези основополагащи елементи служат като силна опора за изследване на хореографския материал, позволявайки на участниците да развият своя артистичен израз. Семинарът завършва с вълнуваща среща с уникалния репертоар на Moveo, предлагайки на участниците опит от първа ръка за иновативните и завладяващи изпълнения на компанията. https://www.moveodancecompany.com/

3.11 – 10:00 – 14:00 ч. - Уъркшоп за професионални танцьори на Мария дел Мар Суарес, Ла Чачи, Испания

Локация: Китайски културен център – гр. София, ул. Георги С. Раковски 77

Мария завършва актьорско майсторство и танц в родния си град Малага. След специализация по фламенко с La Lupi, обучение по жестов театър, нови драматургии и съвременен танц, тя открива истинската си страст... комбинацията от всичко изброено по-горе. През 2008 г. започва да ексеприментира с фламенко и жестове в различни парчета, изразявайки себе си чрез свой собствен език в Ph8 от Miguel Palacios за фестивала OFF Avignon 2011. От този момент нататък не спира да работи с тази хибридност. През февруари 2017 г. излиза първият й самостоятелен игрален филм La Grammar de los Mammalas, който печели множество награди. През същата година Мария печели 3 награди - за най-добро шоу, най-добър изпълнител и най-добро шоу без субсидия. През 2018 г. печели наградата "Лорка" за андалуски театър за най-добра изпълнителка в съвременния танц, в допълнение към номинацията за най-добра хореография и най-добър спектакъл. Нейни пърформанси се поставят редовно на сцената на Teatro Central в Севиля. През 2022 г. печели награда Godot за най-добро танцово шоу за 2022 г. https://lachachi.net/taranto-aleatorio/

6.11 – 10:00 – 14:00 ч. - Уъркшоп за професионални танцьори с Даниел Едвардсън, Израел

Локация: Китайски културен център – гр. София, ул. Георги С. Раковски 77

Даниел Едвардсън (р. 1993 г.) е артист, работещ в областта на пърформанса и визуалното изкуство, базиран в Тел-Авив. Неговият стил на работа е свързан с усещане за оркестриран хаос; дълбоки моменти, в които разглежда кои сме ние, като същевременно остава верен на спецификата на една много лична визия. Неконвенционален и нелинеен, той се възползва от възможностите на скритото наоколо – изкривява, разчупва, преоформя и играе с ежедневието, за да създава свят. Тялото е средата, чрез която фантазиите на Даниел оживяват. Работата винаги се променя и се движи около герои, които са сурови и автентични, но напълно въображаеми. Чрез тях се отварят нови перспективи, които са смешни и гротескни, ужасяващи и обезпокоителни, ужасяващи и нелепи с резките завои, които прави. https://danieledvardson.com/work

7.11 – 10:00 – 14:00 ч. - Уъркшоп за професионални танцьори на PROJECT ZERO, Великобритания / Тайван

Локация: Китайски културен център – гр. София, ул. Георги С. Раковски 77

Родена през 1988 г. в Тайван, Ching-Ying Chien е артист на свободна практика, завършила факултета по танц на Националния тайвански университет по изкуствата, а в момента работи с Akram Khan Company (UK) и Compagnie du Hanneton (FR). Нейното изпълнение в Until the Lions печели National Dance Awards (UK) през 2016. Танцовият критик Линдзи Уиншип я представя като „жена с мощна, но спокойна неподвижност, която променя формата си между деликатни, разтапящи се движения, упорита решителност и сгърчени конвулсии“. Тя е директор репетиции и преподавател по репертоар на компания в Akram Khan. През 2020 г. започва да работи с James Thierrée и Compagnie de Hanneton в създаването на Mo’s и ROOM. Сътрудничи си с различни хореографи и компании в Тайван, като Fang-Yi Sheu, Shu-Yi Chou и HORSE theatre. Освен в представления, работи и като арт модел и танцьорка за Guo-qiang Cai’s Day and Night. Участва като танцьорка и хореограф за Stranger, музикален видеоклип за хип-хоп музиканта Plan B и няколко видеоклипа за британската електронна група The Chemical Brothers. И двата проекта са режисирани от Адам Смит. Нейното изпълнение „Лешояд“ влезе в класацията Aerowaves Топ 20 за 2023 г. https://www.chingyingchien.com/

10.11 – 10:00 – 14:00 ч. - Уъркшоп за професионални танцьори на Структурна двойка, Франция Локация: Китайски културен център – гр. София, ул. Георги С. Раковски 77

Structure-couple е дуетът, създаден от Lotus Eddé Khouri и Christophe Macé, в сътрудничество с музиканта Jean-Luc Guionnet. След първата си среща в Анверс през 2014 г., те създат 7 пиеси и изработват свой собствен хореографски метод. Structure-couple имат подкрепата на няколко френски организации – CCAM – Scène Nationale de Vandœuvres-lès-Nancy, L’Onde – Център за театър и изкуство, Théâtre de Vanves, Boom’Structur – и френското Министерство на културата. От 2020 г. започват да преподават своя метод в танцови консерватории и чрез семинари за любители и професионални танцьори. Техният пърформанс „Вярвам“ влезе в класацията Aerowaves Топ 20 за 2023 г. https://structure-couple.com/

Lotus Eddé Khouri създава танцови произведения, от сола до разширени групови произведения, сценични и специфични за обекта изпълнения, както и видеоклипове. Тя обича да намалява размера на танца до най-простите му форми и да го преплита с други практики, особено музика и визуални изкуства, както в дългосрочното си сътрудничество с композитора Жан-Люк Гуионе (Volatil Lambda, 2012, What Last in What Last, 2015 , Реципрочни резултати, 2016) и в Структурна двойка. Интересува се от пренасянето на танца в различни ситуации на време и пространство: Slowness of the Nudes (2016-21) е участие в публични пространства, а Inside Dances (2016-22) колекция от солови изпълнения в домовете на хората, които са наскоро събрани в изложба и книга. През 2019 г. швейцарският Gamut Kollectiv я кани да композира изпълнителско музикално произведение от 7 реда.

Кристоф Масе е преди всичко скулптор. Завършил Изящните изкуства в Париж, той асистира на скулптора Côme Mosta-Heirt в продължение на четири години, докато започва да показва свои собствени произведения в различни изложби в началото на деветдесетте години. Той работи с пластичността на строителните материали, заигравайки се с техните специфични качества като активни принципи за разкриване или трансформиране на пространството. Създавайки потапящи илюзорни обекти, той иска да предизвика объркване в окото на зрителя и да постави под въпрос навиците на ежедневното ни възприемане на реалността. Преди няколко години интересът му се насочва към танците и той участва в няколко проекта като танцьор и скулптор: EESI Poitiers (2011), Tournures (2015), Ichi-go Ichi-e (2018), Dual (2019). В момента той свири специално за Structure-couple и певицата Клер Бержеро. Също така работи и като сценограф за Structure-couple и други (Les 100 non-accordéonistes 2019, Culte(s) 2021).

12.11 – 10:00 – 14:00 ч. - Уъркшоп за професионални танцьори със Себастиян Абарбанел, Германия

Локация: Сцена Дерида, ул. Цар Самуил 32, гр. София

Себастиан Абарбанел (той/те) е танцов артист, изпълнител и награждаван хореограф, базиран в Берлин. Като куиър артист, който има привилегията да посвети живота си на своето артистично развитие и изразяване, поема отговорността да осветлява, показва и поставя под въпрос социално и политически значими въпроси и проблеми с работата си.

След като завършва Trinity Laban в Лондон през 2015 г., Себастиан прекарва 4 години в Ню Йорк, където си сътрудничи и работи с различни артисти и компании, включително Sidra Bell Dance New York, Gallim Dance и BIRDHOUSE. Себастиан е представя своята работа на редица международни фестивали в Европа, САЩ, Канада и Мексико и има множество награди, сред които 1-ва награда и награда на публиката на contact.energy Tanztheater Festival Erfurt, Residency Award на Solo-Tanz Theatre Festival Stuttgart и Emerging Choreographer Award на фестивала SoloDuo в Кьолн.

През 2021 г. Себастиан прави премиера на две творби, едната от които е соловата продукция „ДОМ“ в Uferstudios Berlin на 12-14 август. Себастиан е преподавал в различни компании като Sasha Waltz & Guests, Sidra Bell Dance New York и Theatre Pforzheim и в институции като NYU Tisch, Gibney Dance, Dock11 Berlin и University of the Arts във Филаделфия. В момента Себастиан Абарбанел работи като танцьор на свободна практика, учител и хореограф в Берлин и е член на KDV Dance Ensemble на Kianí Del Valle и Sasha Waltz & Guests. През 2023 г. представлението „Дом“ влиза в класацията на Aerowaves Топ 20. https://www.sebastianabarbanell.com/

Снимка: Derida Dance Center

МАНИФЕСТ НА 3XPER1ENCE

Никой от нас не съществува за сметка на другите. Свободният театър, дигиталните изкуства и съвременният танц са взаимно свързани и не могат едни без други. Нашите фестивали, екипи, общности също. Съвместното съществуване е добър повод за едно общо изживяване.

Затова тази година се представяме заедно. Програмите ни се допълват, немалко събития се осъществяват със съвместни усилия, а и се случваме на едни и същи места. Всички сме тук и сега. Искаме да продължим. Заедно - помежду си и заедно: с вас.

И трите фестивала са подкрепени по различен начин от Министерството на културата, Столична община с нейния културен календар и програма "Култура", Национален фонд "Култура", Европейския съюз, безценната мрежа от чуждестранни културни институти и още много партньори и приятели.

Ние сме изключително щастливи от този факт и предлагаме на нашите общности яснота в разнообразието, внимателно ежедневно таргетиране, възможност да обхванеш всевъзможните събития от фестивалните ни програми. 3XPER1ENCE е тройно изживяване и нищо по-малко.