Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе майсторът на лаваш - иракчанинът Ахмед Халил. Лавашът е тънък хляб, който е широко разпространен в Армения, Ирак, Иран и Турция. Ахмед Халил е роден в Багдат, но вече 18 години живее в България. Идва тук като бежанец и получава хуманитарен статут. Пътят на Ахмед и семейството му до България е труден и опасен, но граничната полиция ги посреща с плодове и вода и ги отвежда в болница. „Няма да забравим това добро никога! България е нашата държава!", разказа Халил пред шеф Николай Немигенчев. Ахмед Халил е преминал през много професии, но в България разбира, че има талант за създаването на лаваш. На трудолюбие се научава още в детството си, когато от сутрин до вечер помага на баща си и дядо си в семейната им градина.

Защо правенето на хляб е по-лесно от подстригването?

Иракчаните или българите са по-добри дюнерджии?

Колко от сетивата си използваме в кухнята?

Отговори на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Немигенчев с Ахмед Хилил в прикачените звукови файлове:

Тайната на Ахмед Халил за вкусен лаваш:

На всеки 1 литър вода се слагат 2 кг. брашно. Добавят се 40 гр. сол и 50 мл. олио. Сместа се бърка интензивно, за да стане хомогенна. Тогава към нея се добавя мая, която се разтваря в хладка вода и 25 гр. захар. Необходима ви е и машина за тесто.