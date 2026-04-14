„От всичко, което виждаме засега, се очертават като организация и подготовка едни по-спокойни избори. Общо 27 са секциите в Турция, 3 ще бъдат избирателните секции в столицата Анкара, като и трите ще бъдат на територията на посолството. По настоящата информация до момента, общо 15 218 граждани са включени в избирателните списъци на тези 27 секции. Очаквано, най-голям е техният брой в Истанбул и в Бурса, а най-много избиратели ще има в една от секциите в Чорлу, където засега в списъка виждаме 1730 души. Дали ще има и други желаещи, дали ще се стигне до проблеми и каква ще бъде ситуацията, предстои да разберем в самия изборен ден.“. Това коментира в ефира на bTV Radio Айше Сали, кореспондент на българската телеграфна агенция в Анкара, по повод организацията на вота в Турция, след ограничението в Изборния кодекс в страните извън ЕС да има до 20 секции извън тези в дипломатическите и консулските представителства.

По повод днешния случай в училище в Югоизточна Турция, при който 16 души бяха ранени при стрелба, а извършителят, който е бивш ученик, по-късно се самоуби, Айше Сали обясни:

„Случаят е от тази сутрин от окръг Шанлъурфа, 16 души са ранени, сред тях има и ученици. Някои от тях са с по-тежки наранявания, което е наложило да бъдат преместени в една от по-големите болници в областта. Все още не са ясни какви са причините за тази стрелба. Ясно е, че стрелецът е роден през 2007-ма година, учил е до 9-ти клас в това училище, в което е влязъл с въздушна пушка. След 9-ти клас той се е преместил да учи на друго място. Твърде е вероятно причината за тази негова стрелба да бъде някаква неудовлетвореност или че не е успял да завърши училището, което по някакъв начин да е натрупало гняв в него във времето. Разследващите тепърва ще обясняват какви са неговите мотиви. Това, което също така знам, че от тези 16 ранени 10 са учениците, един е полицейски служител, четирима са учителите, един е служител в училищния стол. 12 души продължават да бъдат в болницата“.

Още за случая със стрелбата в училище можете да чуете на следващия звуков файл.