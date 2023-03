На 16 март от 10ч. в Голямата конферентна зала на УНСС ще бъде открита изложбата „Стилове“, в която ще участват известни художници от цялата страна.

„Този проект го обмислям отдавна. Познавам много от съвременните художници и реших, че за тях е интересно сега да се пише за това как рисуват. В тази книга, която ще издам за тях, която е свързана с изложбата, ще бъде описан техният индивидуален стил и как са тръгнали. Ще бъдат показани минимум 6 картини, които да илюстрират това ,което е написано. И това няма да бъде просто един телефонен указател за художници, а ще бъде книга за българската живопис през 20-те години на 21 век – на сегашните художници в сегашно време. Идеята е примерно – живи и здрави, след 10 години можем да направим за 30-те години. До тогава ще има още една вълна по-млади художници, които навлизат. Много ми помага, аз преди съм се занимавал само с икономика, само с материални неща, сега контактувам с колеги, радвам се и виждам техните успехи. Непрекъснато има съобщения за изложби, толкова са много, че човек и да иска, не може да ги посети всичките. И реших, че в това многообразие е хубаво да се каже нещо за стиловете – примерно някои рисуват абстрактно, други рисуват експресионистично, има постимпресионизъм, реализъм, някои правят класическа живопис. Аз самият се радвам на успехите на колегите. Виждам, че те обикновено като влязат в един стил, си рисуват в този стил – това е първата ми констатация от подготовката на проекта и бъдещата книга. За себе си мога да кажа, че излизам, търся нови неща, предизвикателства, като видя нещо интересно, чета и пиша за тези стилове не в България, а по света как са се зародили“, разказа акад.Чернев. Той самият има 14 изложби през 2022г. на 16 март ще бъде отбелязана и третата годишнина от създаване на академия „Знание и самоусъвършенстване“, на която той е председател.

В изложбата „Стилове“ ще вземат участие съвременни художници с участия в множество изложби. Това,което го отличава е Стилът, в който работят. Например: Анета Стоянова – Реализъм, Данаил Атанасов- Реализъм, Диана Ривиера – Дезир – абстрактен експресионизъм, Дили Бозаджиева – реализъм ( тя работи с вълна), Кристина Ляхтова – Експресионизъм, Лидия Кирева –Постимпресионизъм, Лиляна Русева –Постимпресионизъм, Милен Сиромашки –Постимпресионизъм, Петя Николева Георгиева – Експресионизъм и наив, Розалия Лефеджийска – Реализъм, Симеон Кръстев – Реализъм, Станислава Трайков- Класическа живопис, акад.Светлозар Недев – абстракционизъм, Танер Мерт – Поантилизъм, Георги Чернев – портрети на известни българи в нов стил.

