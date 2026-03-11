В свят, в който информацията е на един клик разстояние, умението да мислиш, създаваш и решаваш реални проблеми е по-ценно от механичното запаметяване. Проектно-базираното обучение (Project-Based Learning) поставя децата в ролята на създатели – те конструират роботи, програмират игри, решават STEM мисии и работят по реални казуси. - Какво представлява проектно-базираното обучение и защо става все по-популярно по света, ще разберете от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.