Изкуственият интелект (ИИ) вече не е само футуристична концепция, а мощен инструмент, който може да преобрази начина, по който учителите преподават и учениците учат.

Как ИИ помага на учителите

В новия сезон на рубриката "За образованието и технологиите с Академия Роботика" съоснователят Борислав Русинов обяснява, че една от основните ползи за преподавателите е автоматизацията на административни задачи и проверката на домашни и контролни работи. „Учителят може да получи моментална обратна връзка за 500 домашни в рамките на 15 минути. Това освобождава време, което може да се насочи към качествена комуникация с учениците,“ каза той пред bTV Radio. Според него, ИИ може да посочи пропуските и да предложи упражнения и тестове, адаптирани към конкретното ниво на детето.

Ползи за учениците

Изкуственият интелект може да персонализира обясненията според възрастта и знанията на ученика. „Езиковите модели могат да обяснят темата на ниво пети или десети клас. Важно е децата да знаят защо и как го използват,“ уточнява Русинов. Той призовава ИИ да се използва не за преписване, а за разбиране на материала.

Защо не бива да се забранява

„Забраната само прави изкуствения интелект забранен плод. Децата така или иначе ще го използват – по-добре е да зададем рамки и да ги научим на отговорност,“ категоричен е Русинов. Според него Министерството на образованието вече работи по критерии за установяване на употребата на ИИ в домашни и контролни, като целта е учениците да разбират и да могат да защитят написаното.

Обучения за учители

Академия Роботика организира курсове и практически обучения, на които педагозите споделят своите конкретни проблеми. „Ние не им казваме какво правят грешно. Те знаят трудностите си и ние им помагаме да намерят решение чрез технологиите,“ казва Русинов.

Послание към учениците

„Използвайте изкуствения интелект, но внимателно и винаги под контрола на родителите,“ призовава съоснователят на Академия Роботика.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов: