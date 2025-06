В този епизод ще представим събитието „HELLO, SPACE! | Говори България 5.0“ – едно от най-вдъхновяващите научно-образователни събития в България. Организирано от Академия Роботика, Атлантическия клуб в България, Посолството на САЩ и NASA, събитието среща деца с астронавти, учени и пионери в науката. Програмата включва лекции от космически експерти, демонстрации, работилници и реална комуникация с екип от NASA. През 2025 г. специален гост е майор Джанет Епс – астронавт от NASA и специалист по мисии на Международната космическа станция.

Какво представлява събитието HELLO, SPACE! и защо е важно за българските деца? Какво е усещането да слушаш истински астронавт да отговаря на въпрос, зададен от българско дете? Какви работилници и експерименти се провеждат по време на събитието? Как подобни преживявания вдъхновяват децата да изберат бъдеще в науката и технологиите? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Борислав Русинов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.