Един нетрадиционен формат на обучение в долината на тракийските царе, където любовта към музиката среща високия професионализъм и отношението към детайла!

Фондация „Академия Роза“ е в подготовка на своята четвърта поредна Лятна музикална академия.

Събитието ще се проведе по традиция между 8 и 17 август в гр. Шипка, където, в рамките на 10 дни, 42 подбрани чрез конкурс деца от музикалните училища в страната и чужбина ще се обучават в областта на оркестровото свирене.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със създателя Пламен Николов и ментора и валдхорнист Красимир Костадинов, разположено в звуковия файл:

Творчески ръководител и диригент на Академията отново ще е маестро Максим Ешкенази. Ще бъде затвърдена практиката за участие на гост-преподаватели и солисти, като след миналогодишното впечатляващо участие на виртуозния цигулар Светлин Русев, тази година солист на Академията ще бъде световноизвестният цигулар Марио Хосен.

Ментори в Академията отново ще бъдат доказалите професионализма си музиканти и педагози: Константина Тодорова от Опера Варна (фагот), Красимир Костадинов от Софийска филхармония (валдхорна), Станислава Стойкова от Щатскапеле Берлин (виола).

Програмата в Академията ще включва ежедневни сутрешни и следобедни репетиции, съчетани с туристически походи, посещения на културни и исторически обекти, срещи с интригуващи личности и професионалисти. Настаняването, изхранването и обучението на участниците ще бъде поето изцяло от Фондация „Академия Роза“.

Академията ще завърши традиционно със заключителни концерти, на които участниците ще имат възможността да демонстрират пред публика придобитите в рамките на обучението си умения. Концертите ще се проведат: на 15 август на централния площад в гр. Шипка, на 16 август в парк „Розариум“ в гр. Казанлък и на 17 август в Епископската базилика в гр. Пловдив. Началният час е 20 часа за всички концерти. Входът е свободен в Шипка и Казанлък, а в Пловдив - с билети.

Тази година програмата предвижда изпълнение на следните произведения: Симфония №9 В в ми минор опус 95 „Из Новия свят“ на Антонин Дворжак, "Ла Кампанела" на Николо Паганини, "Цигански напеви" на Пабло де Сарасате, "Песен" из "Българска сюита" на Панчо Владигеров, както и едно произведение, подготвено специално за оркестъра на Академията, „Хей, Балкан! Младежка сюита в 4 части“ от Цветан Добрев.