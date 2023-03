Първият игрален филм със сериозно българско участие, заснет изцяло в САЩ, ще бъде показан в рамките на 27-ия София филм фест. Премиерата на „Аромат на липа" предстои тази вечер, 22 март от 20.30ч в кино „Люмиер".

Филмът разказва историята на Стефан, който се премества в българския анклав в предградията на Тенеси. Там комични съперничества, подозрения и изцепки си заговорничат да застанат между него и неговата американска мечта.

Дъщерята на Тодор Колев, Албена, си партнира в лентата с Иван Бърнев, Тончо Токмакчиев, Йоана Буковска-Давидова, Албена Михова, Рени Врангова.

Чуйте повече за новия филм, както и за усещането за свобода и „Движение за култура" от интервюто на Георги Митов с Албена Колева:

Your browser does not support the audio element.

Режисурата е на Сиси Денкова, която е и съпродуцент с Меган Кей Джордан. Сценарият е написан от Джордан Трипиър, снимките са на Паола Трулин, а музиката е дело на Джонатан Кърксий