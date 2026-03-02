Новият български сериал „Вяра, Надежда, Любов” стартира премиерно на 6-и март от 22:00 часа, в ефира на bTV, а ден по-рано, на 5-ти март, е предпремиерата му на VOYO.

Снимка: Лили Йотова

Действието ни връща в 90-те години на ХХ век – време на преход, надежди и силни обществени контрасти. За по-младата аудитория това ще бъде любопитен и непознат свят, а за други – спомен от едно недалечно, но бурно минало.

Две са основните сюжетни линии в сериала.

АГ болницата „Вяра, Надежда, Любов“, където всеки ден се ражда нов живот, но се водят и трудни морални битки. Паралелно на това е нощния клуб „Марсилия“, където властва свят на сделки, зависимости и опасни тайни.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с актрисата Катерина Борисова:

История за изборите, които ни променят, и за цената на вярата, надеждата и любовта – от 6 март по bTV.

Театралната актриса Катерина Борисова влиза в ролята на Екатерина. Тя става по-разпознаваема на българският зрител с ролите си на сцената на Русенския драматичен театър „Сава Огнянов“ и особено след като става водеща на рубрика в онлайн предаването „Господари на уеба“. Родена е в град Хасково на 21 септември 1998 година. Завършила е Театрален колеж „Любен Гройс“ със специалност „актьорско майсторство за драматичен театър“ през 2021 година в класа на Малин Кръстев с асистенти – Герасим Георгиев – Геро и Мартина Георгиева. След завършването си се присъединява към театралната трупа на Русенския Драматичен театър – Сава Огнянов. Първият учител на талантливата Катерина Борисова Румяна Георгиева в театрална школа „Арлекин“, по-късно Катерина завършва Театралния колеж „Любен Гройс“ в София в класа на Малин Кръстев. Първите стъпки на сцената на театъра актрисата прави на сцената на Софийския Младежки театър "Николай Бинев". На сцената на театъра актриста се явява на кастинг и е лично избрана от Малин Кръстев, който вижда нещо в нея. Първият й преподавател по актьорство е Румяна Георгиева в хасковската театрална школа „Арлекин“. Там на сцената на школата Катерина Борисова се „заразява“, както казва тя с магията на театралното изкуство. Постановки с участието на Катерина Борисова са: