Новият български сериал на bTV – „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, е сред водещите акценти в програмата на телевизията тази пролет. Сериалът пренася зрителите в края на 90-те години на XX век – едно от най-противоречивите и драматични времена в съвременната българска история, когато държавата е крехка, правилата са разклатени, а оцеляването често изисква компромиси.

Историята ни връща в свят, в който Европа е далечна мечта, институциите са под натиск, а границата между добро и зло е опасно размита. На този фон болница „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ се превръща в последния остров на човечността – място, където се ражда живот, докато навън властват страхът, насилието и безнаказаността.

В центъра на сериала са три жени – лекари и акушерки, всяка от които се изправя пред съдбоносни избори между професионалния дълг, личното щастие и моралната цена на оцеляването. Вярата, надеждата и любовта тук не са абстрактни понятия, а изпитания – понякога болезнени, понякога разрушителни. Дали болницата ще бъде последен остров на човечност, а ражданията – символ на бъдещето, въпреки мрака, зрителите на bTV тепърва ще разберат.

Паралелно с медицинските истории сериалът разкрива и подземния свят на 90-те – гангстерски клубове, контрабанда, корупция и невидими връзки между престъпността и властта. Болницата и нощният клуб „Марсилия“ се оказват неочаквано свързани в мрежа от тайни, лъжи и незаконни сделки, които ще променят завинаги съдбите на героите.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с актрисата Ванеса Пеянкова:

Your browser does not support the audio element.

Сериалът поставя морални въпроси като: Колко струва един живот? Може ли доброто да бъде постигнато чрез престъпление? И каква е цената на истината, когато тя застрашава всичко, което обичаме?

В актьорския състав на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ влизат утвърдени и обичани имена от българската сцена, сред които Албена Павлова-Маркова, Антоанета Добрева – Нети, Невена Бозукова, както и талантливи представители на младото поколение актьори – Вaнеса Пеянкова, Катерина Борисова, Пламен Димов, Калоян Трифонов, Даниел Върбанов и др.

Снимка: bTV Media Group

Автентичен, емоционално наситен и визуално отличим, сериалът обещава силно телевизионно преживяване, което не просто разказва история за миналото, а задава въпроси, болезнено актуални и днес.

„ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“. „Родени в тайна. Израснали в лъжа“ - от 6 март по bTV. Премиерен епизод на voyo.bg- на 5 март.

Ванеса Пеянкова - в ролята на Маргарита

Ванеса Пеянкова е българска театрална, филмова и телевизионна актриса. Известна на българската публика най-вече с участието си в телевизионни сериали като „Пътят на честта“ и „Мен не ме мислете“, както и с работата си на сцената на български театри. Преди да се насочи към актьорството, се изявява като национален състезател по художествена гимнастика. Родена е през 2001 година в град София. Средното си образование завършва в 32-ро СОУ „Св. Климент Охридски“. През 2024 година се дипломира в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „актьорство за драматичен театър“ в класа на проф. Пенко Господинов. Освен театрална, филмова и телевизионна актриса, Ванеса Пеянкова е бивша състезателка в националния отбор по художествена гимнастика. Владее балет и танци, свири на пиано, укулеле и барабани, както и пее. След завършването си става част от трупата на Шуменския Драматично-куклен театър „Васил Друмев“. Участвала е и в рекламни проекти. Някои постановки с нейно участие са:

2022 година – „Обсадно положение“ – по Албер Камю, реж. Дарий Чавдаров

2023 година – „Кентърбърийски разкази“ – по Джефри Чосър, Лорен и Жан дьо Мьо, реж. Мирослава Гоговска

2023 година – „Одисей“ – по Омир, реж. Десислава Боева, в ролите на Атина Палада и Арета

2023 година – „Кастинг (мюзикълът)“ – на Борис Лапшов, реж. Пенко Господинов, в ролята на Ваня

2023 година – „Пате пате гъсок“ – на Катрийна Дейли, реж. Зафир Раджаб, в ролята на Джейн Скъли/Мери

2022 година – „Мъжка бърлога“ – на Кристоф Магнусон, реж. Асен Блатечки, ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик

2024 година – „Тримата мускетари“ – реж. Ивайло Ненов, ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен

2024 година – „Streaming generation“ – реж. Ростислав Георгиев, театър „Азарян“ – София

Филмите с участие на Ванеса Пеянкова включват „През нашите тръни“ и „Очи в очи“, а на малкия екран зрителите я познават от сериалите „Пътят на честта“ (2019) и „Мен не ме мислете“ (2022).