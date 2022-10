На 12 октомври, от 19:30 ч. в Регионалния център за съвременно изкуство „Топлоцентрала" ще се състои представяне на дебютния сборник с разкази на Валери Йорданов, озаглавен „Гризачи“. Събитието е в рамките на 8-то издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри". Предстоящата проява ще бъде последвана от официална премиера на филма на Валери Йорданов „Шекспир като улично куче“ в присъствието на екипа и със специалното участие на група No More Many More, автори на песента „Полуизяден“. На двойната премиера няма да бъдат допускани лица под 18 години.

Как театралният и филмов актьор и режисьор решава да се впусне в света на литературата, чуйте от интервюто на Георги Митов със самия Валери Йорданов:

На 12 октомври, в рамките на празничната вечер на Ирландия, пристига в София сценаристът и режисьор на филма „Мълчаливото момиче“ Колъм Барейд, което е тазгодишното предложение на Ирландия за наградата „Оскар“. Пожънала множество отличия, драматичната история е създадена по мотиви от книгата „Foster” на Клер Кийган. Събитието ще се проведе в кино „Люмиер“.

Припомняме ви, че зрелищен танцов пърформанс с хореограф Коста Каракашян даде официален старт на осмото издание на Синелибри. Бляскавата церемония в препълнената зала 1 на НДК бе съпътствана с прожекцията на „φ1.618“ - дебют в игралното кино на аниматора Теодор Ушев по романа „Пумпал“ на Владислав Тодоров. На откриването директорът и главен селекционер на фестивала Жаклин Вагенщайн произнесе емоционална реч, увенчана с фрагмент от новото, коронно издание на „Сонети“ от ненадминатия майстор на сонетната форма у нас - Кирил Кадийски. Финалът предизвика фурор и екипът на филма „φ1.618“ - в лицето на Мартина Апостолова, Ирмена Чичикова, Владимир Люцканов, Георги Лозанов и други знакови фигури от актьорския ансамбъл - излезе на сцената, насърчен от нестихващите аплодисменти на зрителите, станали на крака. Самият Теодор Ушев също благодари сърдечно на публиката и на своите колеги. Бяха поднесени цветя от името на директора на Народния театър г-н Васил Василев.