Звездата от "Новите съседи" Начо Герерос ще пристигне в България по повод 15-годишнината на bTV Comedy, където феновете се забавляват с любимите си ситкоми и запомнящи се персонажи.

Снимка: Личен архив

Срещата на почитателите с екранния Коке от емблематичния комедиен сериал ще се проведе на 30 ноември (събота) от 11:00 до 14:30 ч. на ет.2 в Paradise Center на бул. „Черни връх“ 100, гр. София. Вход свободен!

Eдинственият български актьор в "Щурите съседи" и "Новите съседи" e Филип Григоров, известен повече като Филип "Bulgari". Той е завършил Школата по актьорско майсторство на Кристина Рота в Мадрид, която е едно от най-авторитетните учебни заведения Иберийския полуостров и Европа.

Участията му в различни шоу програми на испанската телевизия го изстрелват на върха на популярността, като той получава покани за участие в испански филмови, театрални и телевизионни продукции.

На 14 и 15 ноември 2024г. Филип "Bulgari" ще бъде гостуващ актьор на стенд-ъп комедийния спектакъл "Побъркан свят" на Влади Априлов. Спектакълът ще се играе от 20.00ч. местно време в Мадрид и Вилялба.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Филип Григоров "Bulgari", разположено в звуковия файл: