На 17.03.2025 от 18.00 часа в ЕВРО СИНЕМА - София гледайте "Историята на Франк и Нина" в рамките на 29-ти София филм фест. След прожекцията ще има разговор с публиката, воден от режисьорката Надежда Косева, за темите и начина, по който са поднесени киноисториите, близки до светоусещането на младите хора. Повече за филма "Историята на Франк и Нина": Режисьор - Паола Ранди Сценарий - Паола Ранди, Валиа Сантела Оператор - Матео Карлесимо Музика - Дзено Габалио С участието на - Габриеле Монти, Самуеле Тенеджи, Лудовика Насти, Марко Бонадеи, Бруно Бодзето Продуценти - Доменико Прокачи, Лаура Паолучи, Петер Луизи, Давид Луизи

Сюжет: Наричат го Ам-гъл заради външния му вид. Той е човекът, който ни разказва историята на Франк и Нина, въпреки че може само да я пише по стените, защото не говори. Франк, който сякаш е престанал да съществува преди няколко години, си изкарва прехраната, продавайки домашни пред училищата, като същевременно планира да се качи на влак и да изчезне, след като навърши 18 години. Той има уникален поглед върху живота и е толкова убедителен, че няма как да не му повярваме. Тогава Франк среща Нина. Тя е 16-годишна тайна фотографка, амбициозна, но попаднала в капан.

Филмът е отличен на Кинофестивала във Венеция ’24 с Награда Латерна Магика в конкурса Orizzonti Extra.

"Историята на Франк и Нина" се състезава с филмите в Тийн-конкурса на 29-ия СФФ, където се конкурира за вниманието и оценките на младата публика с продукциите "Токсично" на литовската режисьорка Сауле Блювайте, "Ваканция в края на лятото" на Костис Харамунтанис и "Семейна терапия" на Соня Просенц.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Самуеле Тенеджи /превод в ефир: Мартин Петров/:

Самуеле Тенеджи е италиански актьор. Той е роден на 24 ноември 2000 г. в Кастелно де Монти и завършва гимназията за сценични изкуства ItafUp, последвана от школата по актьорско майсторство Etoile Centro Teatrale Europeo и след това дипломата от Националната академия за драматични изкуства Silvio d'Amico в Рим. В началото играе предимно в театъра, а след това натрупва опит и на екрана. През 2021 г. той дебютира както в телевизията, така и в киното. В първия случай той участва в актьорския състав на Lea – Un nuovo giorno в ролята на Данте Ниби, докато в киното участва в Per niente al mondo на режисьора Чиро д’Емилио. През 2022 г. той се завърна на големия екран, за да участва в Rapito на Марко Белокио, докато през 2023 г. дойде ред на La storia del Frank e della Nina. През 2024 г. той се появява в The Indigo Room в главната роля, Ромео. Сред развитите й умения се открояват пеене, танци и пиано, а като спорт практикува баскетбол, художествена гимнастика и стрелба с лък.

Паола Ранди е родена през 1970 г. в Милано. След преместването си в Рим през 2003 г. се занимава изключително с кино. Сценаристка и режисьорка е на игрални, късометражни и документални филми, експериментални видеоклипове, анимации и сериали. Сред отличията ѝ са: най-добър филм на фестивала Bimbi Belli на Нани Морети, пет номинации за Давид на Донатело и най-добър сценарий на Nastri d’Argento

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ

2003 Изоставената Жулиета (Giulietta della spazzatura) – къс.

2011 В рая (Into paradiso)

2018 Tито и извънземните (Little Tito and the Aliens)

2022 Бъди благословена (Beata te)

2024 Историята на Франк и Нина (The Story оf Frank аnd Nina)