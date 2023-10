Актьорите Антоанета Добрева-Нети и Асен Блатечки тръгват на турне в Европа. Първата им спирка ще бъде Испания, като ще се появят на 21 октомври във Colegio Escolapias във Валенсия и на 22 октомври в Collegi Sant Josep Gràcia в Барселона.

Двамата артисти ще представят премиерата на пиесата „Този филм“. Комедията проследява срещата на двама души пред лекарския кабинет, чиито взаимоотношения се простират назад в годините и ще бъдат разрешени пред очите на зрителите и за тяхно забавление.

Нети и Блатечки, които за пръв път работят заедно преди 25 години, споделиха пред bTV Radio, че въпреки „подвеждащото“ заглавие на пиесата, тя не съдържа музикални изпълнения.

Асен Блатечки разкри, че това далеч не е първият път, в който той излиза на испанската сцена. За своя опит с театралните представления в чужбина той сподели: „Навсякъде българската публика е страхотна“.

Зрителите ще могат да се насладят на едно комедийно представление, носещо със себе си „обрати, интересно действие, комични ситуации, напълно неочаквано развитие и блестяща актьорска игра“.

Спектакълът ще се играе и в други страни в Европа. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Антоанета Добрева-Нети и Асен Блатечки в звуковия файл: