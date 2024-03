16-годишният Александър Асенов, който е със синдром на Даун, се върна преди дни с 3 златни медала и 2 сребърни медала от Световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с интелектуални увреждания. Двамата с неговата треньорка Бойка Петкова гостуваха в bTV Radio и разказаха за победите и труда, който стои зад успехите в спорта.

„Очаквахме го, защото се подготвяме от доста дълго време. Тренировките ни са доста натоварващи, както казва другият треньор на Алекс – г-н Хари Георгиев, ние използваме методиката, която използват всички състезатели в този спорт, а техните тренировки са доста натоварващи.“, казва Бойка за спечелените медали на Александър.

Александър казва, че се чувства супер след победите, и когато е видял целия отбор на Федерация адаптирана физическа активност, който го посрещна на летището в София след състезанието, не можел да повярва на очите си.

„Спортът възпитава, тях ги социализира, защото те са в среда, в която се срещат с хора като тях, създават приятелства, учим ги на дисциплина. Надявам се обществото да осъзнае, че това, че имат някакъв дефицит не означава, че не е същото като при хората в норма, те също са спортисти и също се борят за високи спортни постижения.“, разказва Бойка Петкова какво спортът дава на децата и младежите с интелектуални затруднения.

Бойка и Александър тренират заедно от 3 години и сега се подготвят за предстоящото голямо състезание в Турция, което е с ранг на олимпиада. В него тя и Александър се надяват младият състезател да донесе още медали на България. Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.