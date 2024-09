11-то издание на фестивала „180° - Лаборатория за иновативно изкуство“, ще се проведе в София между 4 и 11 октомври. Фестивалът обединява международни артисти от сферите на експерименталната музика, съвременния танц, пърформанса, визуалните изкуства и литературата.

„Форматът на фестивала е по-различен от всички останали фестивали, защото те се концентрират по-скоро върху крайния резултат, докато ние се концентрираме и фокусираме върху първичното артистично партньорство или артистичния процес. Във формата на фестивала принадлежи и аспектът, че артистите никога досега не са работили заедно до този момент и затова слагам и една абстрактна тема, на която всяка година артистите трябва да намерят значението – тяхната артистична дефиниция. Събираме 9 артисти от различни дисциплини, различни националности, имаме артисти музиканти, имаме визуални изкуства, имаме пърформанс артисти, и автори литерати, също така електронна музика, имаме и куратор, което също е доста нетипично, кураторът ще вземе друга роля, опитваме се да провокираме артистите, защото това е доста фрагилен процес. От друга страна те имат свободата в рамките на 3 дни да започнат от 0, да експериментират всичко, което пожелаят в рамките на 3 дни и накрая какво ще представят пред публиката се решава през тези 3 дни - това може да е аспект от нещо, може да е дискусия, а реално може и да не проработи колаборацията и да представят процеса си последните 3 дни, как се е стигнало до там.“ Това разказа в ефира на bTV Radio Александър Хаджиев, артистичен диектор на фестивала.

До този момент не се е случвало колаборацията да не проработи, допълни Александър Хаджиев. Целия разговор за лабораториите за млади артисти, студенти и ученици, за конкурса за късометражни неми филми и какво още да очакваме от фестивала, можете да чуете на звуковия файл.