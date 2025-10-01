Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе Александър Кюркиев, който вече 12 години се занимава с производството на различни видове люти чушки. Според него лютото не е вкус, а усещане, което допълва всички останали вкусове. Признава, че още в детството си е възпитан в любов към лютата храна.

„Лютите чушки са много богати на витамин С, те са бустер за кръвоносната система и повлияват много добре метаболизма.", разказа Александър Кюркиев пред шеф Николай Немигенчев. По думите на фермера има много изследвания, които доказват, че лютото помага на язви и гастрити, стига да знаеш как да го консумираш.

„Българинът обича люто, то винаги е присъствало на трапезата ни.", сподели още Кюркиев, който пристигна в студиото на bTV radio с две шепи люти чушки. Най-лютата от тях бе от сорта „каролина рипър".

След 12 години, посветени на производството на люти чушки, той призна, че в България да си фермер е много трудно и апелира държавата да помага повече на всички, които искат да произвеждат чиста и качествена храна.

Кои са новите тенденции в лютото?

Как изглежда топ 10 на лютите чушки в света?

Кой е най-добрият антидот на лютивината?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в разговора на шеф Николай Немигенчев с Александър Кюркиев:

Your browser does not support the audio element.

Рецептата на Александър Кюркиев за салса:

Нарежете на кубчета и смесете домати, чесън, лук, чушки, кориандър, сол, лайм и много люто.