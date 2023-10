Първият в Европа „Музей на Лютото“ отвори врати в село Долни Лозен, Софийско. Там са събрани над 70 вида люти чушки, интересни факти и инсталации, а има и откритото пространство за workshop-и и събития. В деня на официалното откриване организаторите подготвиха истински празник за всички свои гости, който включваше и екстремно люто надяждане, което се случи за пръв път в България, като част от Световната лига по люти надяждания - League Of Fire! Победителят в надпреварата e Иван Граховски, който спечели специално изпратения от Англия колан на шампионите, както и ранг в Световната купа с правото да участва в Европейският финал през 2024. Това незабравимо събитие беляза началото на една идея, реализирана с отношение към детайла, внимание и любов, не само към лютото, но и към добрия вкус във всичко.

„Всички люти чушки произлизат от Латинска Америка. Оттам по колониалните мрежи на Христофор Колумб и Вашку да Гама тръгват по света“, поясни в ефира на bTV Radio Александър Кюркиев. „Най-лютата чушка в света е Каролин Рийпър. Преди дни се появи и още по-люта - Пепър Екс, създадена от Ед Къри“, добави той.

"Лютото е здраве. Лютите чушки са суперхрани- имат витамин С много повече от ябълки, цитруси и др", подчерта Кюркиев. "Капсаицинът, който съдържат, ускорява метаболизма и кръвообращението, гори калории. Лютото е полезно за разграждане на захарите, полезно е и за сърцето. Доказано е, че забавя разпространението на раковите клетки. Подобрява съня, повишава ендорфина – хормона на щастието. Може да ви излекува и от язви, ако знаете как да ги използвате".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със създателя на музея Александър Кюркиев:

Your browser does not support the audio element.

През следващите месеци са планирани редица събития и активности, подходящи не само за любителите на лютото, но и за всички, които искат да избягат от шумотевицата на града, сред природа, чист въздух и страхотна компания.