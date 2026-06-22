„Пациентската навигация, там, където се прави като хората в Европа, всъщност представлява едно придружаване на пациента по неговия път от съмненията за онкологичната диагноза до палиативните грижи и придружаването на близките след смъртта на пациента, тоест придружаването на пациента от началото на неговото преживяване с онкологична болест до същинския му край. В България такава практика за съжаление не е добре развита, тя се извършва само от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, както и от всеки, който има някакви контакти и разбирания по отношение на лечението и контрола на рака и в България тази институционализирана практика в Европа се върши от „една жена каза“ или от „този ми каза при този да отида, другият при друг лекар“, тоест съвсем практически ние в България нямаме такъв механизъм и това е едно от големите предизвикателства. Затова и от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания много искаме този подход на пациентското навигиране да бъде реален и да има хора, които отговарят за него, за да имаме по-висока добавена стойност за лечение на пациентите с онкологични заболявания. Давам пример през научни доказателства в Европа и в света – пациентската навигация допринася до това по-малко хора да се отказват от лечението си по различни причини, допринася за това лекарите да са по-спокойни, тъй като има професионалист, социален работник или медицинска сестра, които вече са снели напрежението от пациента, подпомогнали са го емоционално, организирали са пътя, през който той трябва да премине и така на лекарите остават основно клиничните ангажименти, а не да обясняват пътя на пациента, или пък да поемат отговорност за решения, които системата ги принуждава да вземат.“ Това обясни в ефира на bTV Radio Александър Миланов, клиничен и социален работник, част от екипа на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания.

Каква информация съдържа „Моят личен навиатор“ - наръчникът на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, в помощ на хората, които преминават през диагнозата, лечението, възстановяването и адаптацията към живота с онкологично заболяване, и какви са важните стъпки за пациентите? И как психологическата помощ допринася за лечението? Чуйте целия разговор с Александър Миланов в съвместната рубрика на bTV Radio и сайта „Светът на здравето“ на следващия звуков файл.