Музикантите от българската рок група D2, които се събраха в оригиналния си състав, канят почитателите си на концерт на 27 декември, с който ще отбележат финала на силна, емоционална и успешна година.

„D2 имаме традицията да правим коледни концерти и към края на годината да отпразнуваме отминалата с готин рок купон. Тази година е на 27 декември нашият концерт. Клубът е Mixtape 5. Това е едно много хубаво място под Моста на влюбените, което има феноменална сцена с много добър звук, там се събираме и очакваме всички наши фенове – да представим парчетата, които всички толкова много обичат, някои нови неща и да отпразнуваме това, че сме заедно и че се обичаме наистина.“ Това разказа в ефира на bTV Radio басистът на D2 Александър Обретенов.

На въпрос какво държи приятелството между хората в една група и ги кара да искат да продължат заедно, Александър Обретенов отговори: „На първо място наистина любовта към музиката, обичта между нас, наистина нестихващите приятелски емоции между нас, пътищата ни с Дичо се разделиха някъде през далечната 2025-та година и през цялото това време някак си винаги останахме близко един до друг. Ние поехме в малко по-различна посока, с различни певци, с различен малко по-твърд рок, той продължи в неговата посока, но винаги сме били in touch, както се казва. И бъдейки вече пораснали момчета, в един момент се чухме по телефона и решихме, че всичко това трябва да престане и да се съберем отново, на първо място – защото се обичаме и на второ – защото имаме още какво да кажем посредством музиката си. Има голямо желание от феновете ни, от почитателите на рока и българската музика тази група да придобие този първоначален облик, който всички много тачат и обичат. И това беше причината – любовта и приятелството ни, и обичта към музиката.“

За усещането 25 години публиката да пее техните песни, Александър Обретенов посочи: „Изумително е наистина. Аз съм наистина благодарен и се чувстваме благословени, че сме тук сред вас, че тези песни всъщност минаха проверката на времето и от първия акорд до последната нота хората пеят всяка една дума от тези песни на концертите ни и са заредени с изключително тежка емоция. Трудно е да се опише, може би понякога, когато сме на сцената точно с тези момчета си казвам, че едва ли има нещо по-готино да се случи на един музикант. Изпитваме искрена благодарност към това и към всички, които продължават да ни подкрепят, да ни следват и да харесват музиката, която правим.“

Наскоро D2 представи новата си песен „Преди да кажеш не“, записана в оригиналния състав на групата - Димитър Кърнев (китара), Дичо Христов (вокали), Александър Обретенов (бас китара), Васил Вутев (барабани) и Радостин Василев (вокали).

Целия разговор с Александър Обретенов пред водещата Надежда Василева за концерта, предстоящия нов албум, турнето догодина и събирането на групата в оригиналния състав, можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото към песента „Преди да кажеш не“ можете да гледате тук: