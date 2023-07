„Фентанилът е между 50 и 100 пъти по-опасен от хероина. Ако се смесят, може да очакваме фатални последици в много по-голяма степен“. Това заяви в ефира на bTV Radio Александър Панайотов - ръководител на Националния фокусен център за наркотици и наркомании към Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ в Националния център по обществено здраве и анализи. „Фентанилът се използва като болкоуспокояващо в медицината. Когато се злоупотребява с него, може да бъде много опасен. Веществото е много силно и в по-големи дози може да доведе до летален изход. В САЩ има огромен брой починали от фентанил и аналозите му, като през 2022г. са около 70 000. Европейските служби следят внимателно това, което се случва в Америка“, коментира Панайотов, който е и доктор по социология.

Той припомни, че в България функционира система за ранно предупреждение за нови наркотици, която е част от Европейската система за нови наркотици. „Във вторник следобед получихме съобщението за Варна. Информацията е противоречива, тъй като се съобщава за 10 смъртни случая. Не можем да бъдем сигурни, че става въпрос за употреба на фентанил или за комбинация с хероин. Това трябва да се докаже в лабораторни условия, клиники по токсикология или съдебна медицина“, каза още Панайотов. По думите му, „полицията във Варна съобщава за иззета пратка около 200 гр. аналог на фентанил, което буди тревога.

Според Панайотов, „в България се наблюдава намаление на употребата на канабис през последните години. Има по-висока употреба на стимуланти- амфетамини, метаамфетамини, кокаин и екстази. Най-често използвани от новите психоактивни вещества са тези от синтетичен произход, които наподобяват действието на канабиса“.

Ръководителят на Националния фокусен център за наркотици и наркомании подчерта, че се правят постоянно изследвания за цената на веществата на улично ниво. „Фентанилът липсваше на пазара, но цената му е по-ниска от тази на хероина, който се продава между 30 и 50 лв. на грам. Фентанилът се смята, че пристига от Китай и Индия, а хероинът- от Близкия изток. От април 2022г. талибаните наложиха ембарго а производство на опиев мак, което затрудни пазара на хероин в Европа и света. Запасите са за 12 месеца, което вече се усеща липсата на хероин. Опасността е да не се вкарват негови заместители като фентанила“.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Александър Панайотов в звуковия файл: