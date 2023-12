Младият поп изпълнител Александър Петров, който е участник в 9-я сезон на „Гласът на България“, представи дебютната си песен „Рисувах те“.

„В песента „Рисувах те“ се вплитат два свята – две истории, които бих казал, че са лично преживени.“, разказа Александър.

Текстът на песента е негов.

„Реших да се предизвикам, защото отдавна не бях писал нито стихове, нито текстове за песни. Реших да предизвикам себе си и си казах „Защо не? Кой по-добре от мен би разказал тази любовна драматична история?“, допълни певецът.

Александър Петров е студент в Медицински университет-Варна и успява да балансира между музиката и медицината.

„Музиката е един от основните механизми, чрез които може да бъде излекувана болката от една несподелена любов, или каквато и да е болка. Аз съм уверен и съм спокоен, че чрез музиката ще лекувам както себе си, така и своите бъдещи пациенти.“, разказа още той.

Цялото интервю за дебютната му песен можете да чуете на звуковия файл.