От няколко години Александър Славчев, когото познавате от „Гласът на България“ по BTV, работи върху своя първи албум, който вече е факт. Дискът носи името “Пътят към теб”, който съчетава в себе си десет уникални авторски песни на български език в кадифен RnB-Pop стил. Една от тях е именно дуета с MARTINNA - “Завинаги”. Парчето е по музика и текст на двамата изпълнители, аранжимента е на Александър Славчев.

Снимка: Димитър Серкьов

Изпълнителите вече се радват и на готов видеоклип, който е дело на Buddubbaz tape company. Песента вече дава сериозни заявки за хит сред феновете на двамата изпълнители, а и не само. Официалното промо на видеото се проведе в съчетание с промоцията на албума на Александър Славчев на 29-ти февруари в Sofia Live Club. Въпреки, че е по-позната на аудиторията като поп-денс артист, MARTINNA се впуска в ново музикално приключение със съвместния проект с Александър. Двамата артисти споделят дългогодишна история, както и един покрив.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александър Славчев & MARTINNA, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Александър Славчев е китарист и певец родом от град Русе. Финалист в 7-ото издание на “Гласът на България” по BTV. Занимава се с музика от ранна детска възраст. Гостувал е в радио BBC London, представяйки песен по негов аранжимент и звукозапис с певицата Лина Никол. Споделял е сцена с водещи български артисти като Графа, Любо, Белослава, Елена Сиракова и много други, като през 2012 г. става част от бенда на първия голям концерт на Лили Иванова в зала арена Армеец, който жъне успех с 18 000 човека публика.

Широката публика познава MARTINNA и като дъщеря на музикантите Джина Иванова от групата “Трамвай номер 5” и Иван Иванов - Джон, китарист и основател на “Кукери”, също така вокал на групата Айс Крийм и рекламно лице на известен китарeн бранд. През изминалата година певицата и музикант посети за поредна година най-големия музикантски форум в Лос Анджелис, където успя да се срещне и със самия Стиви Уондър. Към момента певицата подготвя и своя дебютен албум, който се очаква до месеци да е факт.

За съвместната си работа с Александър споделя, че е развълнувана да се съчетае с неговия голям талант и да представи себе си в ново амплоа.

Друг интерес факт ,е че и двамата изпълнители започват музикалния си път в много ранна детска възраст с класическа китара в ръка, която е и повод за тяхното запознанство.