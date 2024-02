Предаването, посветено на всичко, заради което си заслужава да обичаш страната си – "Аз обичам България" ще пренесе своята позитивна енергия в домовете на зрителите на bTV със своята свежест и динамичност, за да грабне вниманието и сърцата им. Премиерният епизод предстои на 23 февруари, петък, от 20.00ч.

В модерното студио с интерактивен под ще бъдат настанени две шумни, весели агитки, които ще подкрепят енергично двата отбора по време на играта. Отборите ще се състоят от обичани популярни личности, които ще бъдат ръководени от своите капитани. Актьорът и тв водещ Александър Кадиев и спортният журналист Камен Алипиев – Кедъра ще оглавят отборите в забавната телевизионна игра „Аз обичам България“. С много чувство за хумор, настроение и с огромен хъс за победа, двамата ще се изправят един срещу друг в предаването, посветено на всичко, заради което си заслужава да обичаме България. В стремежа си да отговорят правилно на въпросите, които ще им задава водещата Александра Сърчаджиева, капитаните ще се впуснат „през глава“ във всеки от кръговете на играта и докато се забавляват, всъщност и ще научават много нови, любопитни и неочаквани факти за нашата родина. Любопитни, неочаквани, тематични, модерни и родолюбиви въпроси от различни сфери и теми на живота очакват двата отбора в седемте кръга на играта, сред които "Кутия на времето", Super Box, "Колелото на живота" и други. Динамична, интересна, енергична, с неочаквани обрати, с нови знания и изненади, "Аз обичам България" ще донесе отлично настроение в пролетния ефир на bTV. А бендът и музиката на живо ще добавят много настроение за всички.

""Аз обичам България" е смислено предаване за цялото семейство, което ще се забавлява и научава. Това предаване ни учи на памет. Ние трябва да се научим да възпитаваме децата ни да помнят, че преди нас и тях е имало големи личности, които са направили огромни неща. Трябва да знаем героите от миналото ни, а и съвременните герои, за които малко знаем", коментира в ефира на bTV Radio Александра Сърчаджиева. Очарователната актриса и водеща на шоуто разкри подробности за някои от игрите в телевизионната продукция. "Толкова е мащабно това предаване и те респектира. Студиото е голямо. Не е лесно за водене", признава Сърчаджиева. "Ние имаме изумителна природа. Няма такава страна, в която да имаш всичко- да караш ски и след три часа да си на морето", споделя актрисата и тв.водещ. В първия епизод ще се състезават Азис и Галена срещу Филип Буков и Весела Бабинова, а капитани ще бъдат Александър Кадиев и Камен Алипиев-Кедъра.

"Аз обичам България" е една от най-новите продукции, които ще зарадват зрителите на bTV. С нея медията затвърждава стремежа си да поднася качествено и забавно развлекателно съдържание, което ще събере пред малкия екран цялото семейство.Българското издание на предаването се занема в съответствие със зелените практики, верифицирани от albert – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничество с BAFTA.

