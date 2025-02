Започна вторият сезон на "Аз обичам България" по bTV с много нови знания, интересни игри и любопитни факти за родината, много музика, настроение и забавление. За първи път в играта ще проговорят велики личности от българската история, които ще отправят своите въпроси и послания от позицията на времето, благодарение на изкуствен интелект. В новата игра, озаглавена „Великите говорят“, ще оживеят велики българи като Райна Княгиня, Бенковски, Чудомир, Захари Стоянов и дори Бай Ганьо.

Зрителите ще се срещнат и с „Героите сред нас“ – съвременни достойни българи, постигнали изумителни постижения и поставили световни рекорди в различни сфери на живота – наука, спорт, култура и др. Хора, които са малко популярни, а заслужават голямо внимание заради своите невероятни постиженията. Хора, които са отличен пример за младите хора на България.

Още в първия епизод новите капитани в „Аз обичам България“ – Юлиан Вергов и Борислав Чучков, ще покажат завидни знания по различни теми, свързани с родината, ще се забавляват много, но и ще научат нови и интересни факти за нея, заедно с всички в студиото и пред екраните.

За стриктното спазване на правилата ще следи очарователната Алекс Сърчаджиева, която ще задава въпросите и тона на настроението в играта – всяка неделя от 20:00 ч. по bTV.

