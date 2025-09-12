Синоптикът на bTV Александрина Янкова стартира нова рубрика, посветена на връзката между здравословния начин на живот и климатичните условия. „Концепцията е да обръщаме внимание на храненето и активността според сезона и времето, като се консултираме с най-добрите специалисти“, заяви Янкова пред bTV Radio. Първият гост в рубриката е проф. Донка Байкова.

Как климатът влияе на здравето

Големите температурни амплитуди активират различни вируси и е важно да подсилваме имунната система с витамини, минерали и антиоксиданти. Проф. Байкова препоръчва консумацията на сезонни плодове и зеленчуци – червени чушки, зеле, моркови, цвекло, грозде, круши, ябълки и смокини. „Аз лично обичам краставици и зелени ябълки – заради свежестта и високото съдържание на вода,“ допълва Янкова.

Хранене и движение

„Седемдесет процента е храненето, тридесет процента – движението,“ смята синоптикът. Янкова поддържа форма с походи по любими пътеки във Витоша и тренировки във фитнеса. Предпочита упражнения с тежести и кардио, които ѝ помагат за тонус и добро настроение. „Не съм фен на диетите – има йо-йо ефект. Важно е да се храним балансирано и да се чувстваме добре и психически“, споделя Александрина Янкова.

Съвети за начинаещи

Тя съветва хората, които не спортуват, да започнат с малки стъпки – кратък джогинг, скачане на въже или просто разходка в кварталната градинка. „Психолозите казват, че за да изградим навик, са нужни поне 21 дни. Важно е да започнем постепенно и да намерим активност, която ни носи радост,“ обяснява още Янкова. При лошо време препоръчва тренировки у дома – лицеви опори, коремни преси, упражнения със стол.

Снимка: bTV Media Group

Личен път и образование

Александрина Янкова е завършила режисура в Нов български университет и учи криптоикономика и блокчейн в УНСС. От малка е свързана с театъра, като е участвала в трупата на плевенския театър „Иван Радоев“. „Телевизията е естественият ми път, защото съчетава всичко, което обичам – комуникация, знания и артистичност“, казва тя.

Работа като синоптик

„Много хора смятат, че просто излизаме и четем прогнозата. Всъщност работим пряко с Националния институт по метеорология и хидрология, анализираме данни, подготвяме графики и карти. Представянето в ефир е само върхът на айсберга“, обяснява Янкова.

Прогнозата за уикенда

През идния уикенд се очаква динамично време с температури между 25 и 30 градуса. В събота и неделя ще преобладава слънце, а в неделя следобед ще има кратки превалявания. „Учениците ще тръгнат на училище по вода, но това ще е за кратко“, подчерта синоптикът.

Послание към слушателите

По думите й, „важно е да живеем здравословно, независимо от времето. Да се грижим за тялото и ума си, да спортуваме и да се храним правилно. А прогнозата за времето може да ни бъде съюзник по този път“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александрина Янкова, разположено в звуковия файл: