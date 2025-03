„Винаги съм имала любов към книгите, но не съм и подозирала, че някой ден ще се отдам чак до такава степен. Когато бях ученичка, исках да се занимавам с медицина, това си беше моята цел, която преследвах, влязох в Медицинския университет, завърших, след това започнах специализация, но през цялото това време чувствах, че има една малка част от мен, която е неудовлетворена, въпреки че постигах добри успехи в медицината. Имах нужда от творческа изява, като тази нужда продължаваше да расте в мен като една топка, която трябваше да се изяви по някакъв начин, тогава реших да пиша но така любителски. В никакъв случай не съм си мислила да се отказвам от медицината, да ставам писател и да се занимавам само с това, но последваха редица събития, които ми показаха, че моят път е в писането. Затова, въпреки че ми беше много трудно – до болезненост, да се откажа от медицината, реших да го направя и да се отдам изцяло на писането.“ Това каза пред bTV Radio Александрина Крушарска, лекарка и писателка. "Болница за безсмъртни създания" е нейният дебютен роман. Сред книгите, на които е автор са "Анатомия на безсмъртните видове" и "Дисекция на безсмъртни сърца".

„Заглавията на книгите честно казано са ми идвали абсолютно спонтанно, не ми идваха от раз за всяка книга. Медицината беше изключително важен детайл в първите ми 3 книги. Сега в тази, която пиша – тя е далеч от медицинската тематика, но в началото медицината беше познатото, сигурното, имах нужда от нея в тази изцяло непозната нова сфера за мен – писането. И може би на подсъзнателно ниво затова съм я включила.“, казва Александрина Крушарска.

„Думите бих казала, че понякога лекуват, а могат и да нараняват, разбира се. Думите имат много силна енергия, която често не осъзнаваме. Много е важно да следим какво казваме, защото това, което казваме се изпраща към Вселената като послание, което ни се връща по някакъв начин. Ако говорим за книгите в частност, като читател винаги съм обожавала да се потапям в добре изградени светове, изпълнени с емоция. Тези светове ме карат да се чувствам вдъхновена, мотивирана и винаги, когато съм прочела такава история, съм си мислила какво би било, ако аз успея да създам една, която да докосне хората и да ги вдъхнови.“, споделя писателката.

Цялото интервю на Александрина Крушарска пред водещата Надежда Василева за книгите, медицината и силата на думите, можете да чуете на следващия звуков файл.