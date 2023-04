"Меркурий е ретрограден по няколко пъти всяка година. Поредната ретроградност на планетата за 2023 година е в периода 21 април - 15 май", заяви в ефира на bTV Radio Светлана Тилкова- Алена.

Какво е забранено? Покупката на лека кола, бяла и черна техника, мобилни телефони, компютри. Забраните, които особено важно на планетарно ниво и на ниво държави, са свързани с избори, промени в държавното управление, подписване на международни споразумения без значение от какво естество.

"В тази връзка подчертавам, че въпреки предупрежденията ми всеки път при ретроградното движение на планетата, нашите политици играят рисково във вреда на България", добави Алена. "Ще дам няколко примера. В ретрограден Меркурий беше регистрацията на партиите 20-26 май 2021 година. Гласуваното правителство беше провал за държавата. Ретрограден Меркурий на изборите на 2 октомври 2023г. Не избраха парламентарен председател от първия път. Не беше съставено правителство. Сега Меркурий е ретрограден от 21 април и отново влизаме в омагьосания политически кръговрат. Уж историята не се повтаря, но нашите политици ни доказват че са царе на вредните повторения", коментира астроложката.

"Пак се бави гласуването на председател на НС. Пак има противопоставяне на партиите и коалициите без значение какви декларации за "добронамереност и създаване правителство" правят. Пак навлизаме в ретроградното движение на планетата, свързано със забрани за важни политически решения. Пак ще се прави опит за правителство в този период, чието гласуване гравитира около нулата или ако се случи, ще е временно и с кратък живот. Ето защо у нас е време, както преди години да се вземат отново под внимание тези предупреждения, които не са моя или нечия фантазия, а планетарни аспекти, от чието влияние трудно можем да избягаме", добави тя.

По-долу прочетете хороскопа й за следващите две седмици, както и насоките за здравословното състояние спрямо движението на Луната!

АСТРОХОРОСКОП ЗА 17.04 - 30.04.2023

ОВЕН

От първия ден на двуседмичния период сте обсебени от мисълта за пари, което може да ви попречи да приключите задълженията си. Възползвайте се от добрите възможности, ако ви предлагат допълнителна доходна задача, не оставяйте друг да я грабне под носа ви. Не отказвайте помощ и полезни съвети, особено след 21 април когато Меркурий е ретрограден. Ще ви предложат пътуване, което ви съветвам да приемете. През четирите почивни дни имате възможност да блеснете с уменията и интелекта си и да докажете на всички, че трудностите на работното място не ви притесняват. Подгответе се за неочаквани обрати заради спешни задачи, с които ще натоварят вас. Предпазвайте се от крайности в поведението и от желанието си да спорите и да се заяждате. Грижете се за здравето си и за личния живот.

ТЕЛЕЦ

През двете седмици до края на месеца очаквайте трудности и неприятности, но ще се справите сами. Бъдете внимателни към новите предложения. Рискувате да направите погрешна крачка, ако сте прибързани, особено след 21 април заради ретроградния Меркурий. Въздържайте се от взимане на важни делови решения, но докажете, че сте незаменими при преодоляване на служебните трудности. През четирите почивни дни отменете деловите срещи, ако са свързани с бъдещи съвместни проекти. Подвластни сте на неочаквани Съдбовни обрати. Разговорите са проблемни. Спестете си хвалбите за очакваните финансови постъпления. Личните ви отношения са проблемни, някои дори в криза. Излишната ви мнителност е причина за недоразумения. Премисляйте всяка дума преди да говорите. Грижете се за здравето си.

БЛИЗНАЦИ

Всички дни до края на месеца позволяват да осъществите идеите си и да разрешите проблемите си, ако сте готови на компромиси. Не ви съветвам да провеждате делови разговори, отложете и планираните. Съдбата ви подлага отново на изпитание, защото за пореден път само изисквате, а не давате нищо от себе си. Бъдете инициативни и настойчиви, но с мярка, защото от 21 април Меркурий е ретрограден. През четирите почивни дни бъдете бдителни. Овладейте вашата чувствителност и недостатъка си да се засягате от нечии думи без повод. Приемете допълнителна работа, която ще ви донесе добри приходи. Разсеяни сте заради лични проблеми, които трябва да разрешите преди края на месеца. Ще постигнете мечтана цел в личния си живот - годеж, брак или просто хармония в отношенията. Съхранете здравето си.

РАК

От първия ден на двуседмичния период поставете събитията на работното си място под контрол. Напрежението у околните ще се отрази и на вас. Промените са благоприятни, ако не позволите да ви подведат да тръгнете в посока с неясна цел. На бива да допускате ненужни разходи. Внимавайте при работа с банкови и финансови документи, ако се налага да ги подготвите в дните след 21 април, когато Меркурий е ретрограден. През четирите почивни дни отношенията с колегите и деловите ви партньори са хармонични. Съхранете ги, ако искате да сте сигурни в подкрепата им. Планирайте следващите два месеца. Не допускайте разпиляване. От правилното разпределение на вашите задачи зависи дали ще ги отхвърлите в срок. От вас зависи да не се поддавате на роднински провокации и да избегнете проблемите в семейството и със здравето си.

ЛЪВ

През тези две седмици не провеждайте делови разговори и не преглеждайте финансови документи. Възможно е заради невнимание да допуснете грешки, за които ще се наложи да плащате с цената на сериозни финансови загуби. По-добре ги отложете, пък и Меркурий е ретрограден от 21 април. Много от вас ще създадат нови отношения. За съжаление не е изключено да са разочароващи. През четирите почивни дни не критикувайте вашите колеги уж на шега, защото сред тях има обидчиви, а скоро ще ви потрябва тяхната помощ. Време е да преосмислите живота си. Ще нарасне вашата независимост, а това е важно, за да повярвате във възможностите си. Несемейните да очакват среща, която ще преобърне изцяло живота им в положителна посока. Този факт ще ги зареди с желание за работа.

ДЕВА

Двете седмици до края на месеца позволяват да направите безпристрастна оценка на отношенията с хората от деловото си обкръжение и да прецените кои да отдалечите. Обогатете се с информация, чрез която да осъществите замислените идеи и да постигнете целите си. Съдбата и Вселената ви помагат да поставите началото на нови занимания. Ще общувате с много хора, но внимавайте, от 21 април Меркурий е ретрограден. През четирите почивни дни създавате напрежение заради нежеланието ви да работите. Не започвайте нови занимания. Наложете си спокойствие, колкото и да ви е трудно. Ще се почувствате стабилни и доволни. Доброто ви настроение ще повлияе и околните. Нямате причина да се притеснявате за финансовото си състояние. Не рушете хармонията в личните си отношения и се грижете за здравето си.

ВЕЗНИ

От първия ден на двуседмичния период се подгответе за огромно напрежение, изискващо сериозно отношение към работата ви. Възможни са недоразумения и разправия с колегите ви, но проблемите са преодолими. Пътуване, което неочаквано ще попълни банковата ви сметка няма да ви зарадва, защото Меркурий е ретрограден от 21 април и забранява да подписвате договори. Подхождайте разумно към проблемите си. През четирите почивни дни не отказвайте инатливо и гордо добронамерените съвети. Ако сте следвали верните ходове в предходните месеци може да ви предложат повишение. Приемете го без да си придавате важност. В материално отношение имате повод за доволство. Хармонията в личните ви отношения и стабилното ви здраве също ви носят радост.

СКОРПИОН

Двете седмици до края на месеца са благоприятни за работа и делови срещи. Внимавайте, защото сте във властта на емоцията. Завършете всичките си задачи, имате достатъчно работни дни, а и Меркурий подкрепя рутината със започващото на 21 април ретроградно движение. Не рискувайте с инвестиции. Провалът и паричните загуби ще са за ваша сметка. През четирите почивни дни не планирайте начинания, за да избегнете провалите. Стабилизирайте, доколкото е възможно, постигнатото в изминалите месеци от началото на годината и направете оценка на успехите, но и на негативните събития. Възможни са изненадващи действия от страна на партньорите ви, които ще усложнят личните ви отношения. Не допускайте преумората да ви навреди, а вечер си почивайте.

СТРЕЛЕЦ

Въпреки че сте напрегнати от първия ден на двуседмичния период е възможно да ви изненадат изгодни делови предложения. Добре ги обмислете, преди да вземете крайното си решение. Материалното ви състояние ще се подобри, ако сте не се противопоставяте на ретроградното движение на Меркурий, започващо на 21 април. Ако изживявате разочарования, те са защото отново сте си позволили да се усъмните във възможностите си. През четирите почивни дни ви чакат разнообразни емоции. Запознанствата са свързани с проблеми и разправии на работното място, а също и с бъдещи трудности в личните отношения. Не бива да допускате новите си познати бързо и наивно до себе си. Не пропилявайте шансовете си за уговаряне на доходна работа. От вас зависи дали ще се разделите с половинката си, с вашите колеги или делови партньори, или ще надмогнете трудностите.

КОЗИРОГ

През двете седмици до края на април видимо сте заключили разумните си мисли и усещания в някое тъмно чекмедже, защото сте склонни да избързате и да се съгласите на участие в рисковани сделки. Ако работите в сферата на частния бизнес, рискът е неоправдан и провалът ви е сигурен. Не мислете само за пари, ако искате да си спестите загубите, особено след като от 21 април Меркурий е ретрограден. Четирите почивни дни отново ви изненадват с разнопосочност. От една страна ще се наложи да се занимавате с лични проблеми, защото ваш близък не е спазил дадено обещание. Плановете ви се променят. От друга страна сте във властта на познанства, срещи и разговори, които ви пречат да сте достатъчно прозорливи. Намерете бързо решение на проблемите си. Ако сте задълбочени и търпеливи, ще се справите със задълженията си.

ВОДОЛЕЙ

През двуседмичния период грешки на работното място ви създават проблеми. Ако сте си направили планове как и къде да вложите парите си, но и сте се похвалили, могат да ви ги провалят. Бъдете отговорни към работата си, особено ако са ви натоварили с нови задължения, дори и след 21 април, когато Меркурий започва поредното си ретроградно движение. През четирите почивни дни не са изключени проблеми със съседите ви или с ваши познати. Бъдете търпеливи и сдържани, ако се опитват да ви използват. Избягвайте запознанства, и внимавайте в общуването с колегите и деловите си партньори. Вместо да си печелите врагове се задълбочете в задачите си и без да общувате с колегите си, като неволно сте влезли в ролята на психотерапевти. Бъдете критични към постъпките си, за да избегнете трудностите и да си спестите критиката, която ви наранява, защото е безпочвена.

РИБИ

Двете седмици пред вас ви поднасят промени, шанс за пътувания и поставят основата на бъдещи приятни изживявания. Подгответе договорите за подпис и при необходимост организирайте обяд, за да проведете деловите си разговори, но нека е преди 21 април, когато Меркурий започва ретроградното си движение. Възползвайте от възможността да поставите началото на нова работа, но само ако няма да се противопоставяте на изискванията на планетата. През четирите почивни дни не разчитайте на късмета си. Отдайте нужното внимание на служебните си задачи. Въпреки че сте заредени с добро настроение, ще се ядосвате на нечия наглост, която ви е притеснила. Получавате си наказанието за непоисканото добро, което не се отказвате да подарявате. Бъдете отговорни и предвидливи. Не взимайте важни решения. Съхранете семейството и здравето си.

Следват забранените операции, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане с напомняне, че ако са неотложни винаги лекарите могат след отпадането на забрана да приложат нужното лечение за корекция и избягване на възможни последващи проблеми.

Луна в Риби - забранени са операциите на стъпалата, лимфната система, пръстите на краката при проблеми със сраснали или врязани в меката тъкан нокти.

Луна в Овен - забранени са операциите на главата, очите, ушите, на челюстите и под брадичката, ваденето и лечението на зъби.

Луна в Телец - забранени са операциите на сливиците, на щитовидната жлеза, на гласните струни, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци - забранени са операциите на белите дробове и трахеята, а също и на дланите.

Луна в Рак - забранени са операциите на стомаха, жлъчката, панкреаса и на гърдите, дори и пластичните и за увеличаване на бюста.

Луна в Лъв - забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.

Луна в Дева - забранени са операциите на органите в коремната кухина - черен дроб, далак, стомах, жлъчка и подстомашна жлеза и козметичните за отстраняване мазнини от корема.