ОВЕН

От първия ден и през първата половина на месеца вашите планове могат да

се осъществят, но трябва да се трудите усилно и да не прехвърляте

задълженията си на колеги, които ще ви създадат проблеми. Не губете

времето си със странични занимания. За съжаление сте склонни да се

ровите в ненужни детайли и да си внушавате проблеми. След завършване на

поставените извънредни задачи дори не сте си мечтали за такова

заплащане, каквото ще получите, така че отпуснете душата си и приемете

Светлината и Слънцето в себе си. Стабилизирайте постигнатите

професионални резултати, след като са ви възложили нови задачи. От

вашето усърдие зависят и похвалата и паричното поощрение, което ще ви

зарадва, когато ви е най-необходимо. През петте почивни дни ще се наложи

а поемете отговорност за важна финансова сделка. Делови съдружник ще ви

подкрепи и колкото и да сте изненадани ще действа във ваша полза. Не се

опитвайте да прикривате проблемите на работното място. Среща с

влиятелна личност ще ви издигне неочаквано в очите на околните. Ще се

нагърбите с нови отговорности. Не отказвайте да започнете промените в

делови план. С лекота ще наложите мнението си на вашите колеги и

приятели. Дали ще ви подкрепят зависи от тяхната печалба.

ТЕЛЕЦ

Началото на седмицата и първата половина на месеца позволяват да

обмислите добре идеите си за нова посока на професионално развитие в

краткосрочен план и изчакайте подходящия миг в следващите дни, за да

поставите началото. Сами си създавате проблеми на работното място, от

които този път няма да излезете сухи и невинни. Неприятен факт е, че се

лишавате от уважението и важната подкрепа на хората около вас. Общувате

много, но срещите ви са все с неподходящи хора. Впечатлени сте от

комплиментите и обожанието, с които ви засипват вашите нови познати.

Внимавайте! Не проявявайте импулсивност и не се заяждайте за грешките,

които неволно са допуснали вашите колеги. Бъдете благосклонни към

чуждото мнение и изслушвайте събеседника си. При възникнала

необходимост да подпишете спешни документи откажете категорично.

Прочетете ги поне два пъти внимателно. През почивните дни ви

препоръчвам да не пътувате.Не се захващайте с нови задачи.

Стабилизирайте постигнатото до момента.Напрежението може да провали

деня ви. Подгответе за подпис финансови документи. Не пропускайте да

подготвите и договорите за назначаване на нови служители, ако сте на

ръководна длъжност. Работете без разсейване. Цената, която трябва да

платите за добрите приходи е упорит труд.

БЛИЗНАЦИ

От понеделник до средата на месеца не пропускайте възможността да

пътувате. Докажете на вашите неприятели, че имате и положителни

качества. Ще постигнете целта си единствено чрез работа и собствени

усилия. Не уговаряте кредити при приятелски срещи на обед със служители в

банка или финансова къща, независимо дали заемате ръководен пост, имате

собствен бизнес или са ви нужни пари, вие си знаете за какво! Трудно ще ги

върнете. Ще отхвърляте задачите си с лекота, въпреки трудностите.

Отложете планираните срещи, ако не сте обмислили в детайли идеите, които

искате да обсъдите. Бъдете внимателни в общуването. На работното място

всичко излиза извън контрол. Няма как да завършите планираните задачи за

този ден, заради неочаквани трудности. Не е изключено обостряне на

здравословни проблеми. В почивните дни, не пътувайте, дори и ако ви

обещават да платят изцяло разноските ви. Избягвайте разправиите на

публични места, за да си спестите грубото отношение от страна на непознати

хора, които, без да знаят за какво сте се ядосали, няма да защитят вас, а

виновните. Овладейте емоцията си, за да не се изложите! Именно емоцията

ви пречи и блокира желанието ви да работите. Бъдете отговорни към

служебните си задачи, ако са ви поставили срок за тяхното приключване.

Намерете верният подход към колегите си.

РАК

Дните от периода даряват успех на заетите в строителството и брокерите

на недвижими имоти. Около вас настъпва известно оживление, което ви

съветвам да използвате. Пристъпете към сключване на предварително

уговорени търговски сделки, но само ако не затрудняват изпълнението на

служебните ви задачи. Не подписвайте финансови документи с неясни

клаузи. От една страна сте склонни инатливо и в същото време неуверено

да вървите срещу себе си и да отдалечите професионалните си постижения.

Срещите са разочароващи. Забравете за начинанията. Рискувате да

усложните отношенията с колегите си. От друга не си създавайте врагове

сред вашите делови партньори, които ви ценят и уважават. Ако сте готови да

дадете съгласие за участие в нови проекти, само защото са ви накарали да

повярвате в своята незаменимост, ласкателствата ви обещават проблеми

след време. Бизнесмените да не разчитат на чудо, ако не са предприели

печелившите инвестиции в предходните дни. Очаквайте съобщение за

приходи. През почивните дни завършете вече започнатите задачи и

направете крачката към началото на току-що разработените идеи.

Подхождайте разумно и отговорно към задълженията си. За ваша радост

трудностите ви заобикалят. Очаквайте заслужени и впечатляващи с размера

си приходи, които са повод за завист.



ЛЪВ

От началото на периода не ви съветвам да предприемате рисковани начинания, които ще провалят целия ви ден. Поведението ви ще изнерви

вашите колеги. Стабилизирайте позициите си Не пропускайте да се

задълбочите в условията на банката, за да не се окажете разочаровани.

Работете упорито и със сигурност приходите ви ще са големи. Отхвърлете

най-неотложните си служебни задължения, за да не пречат на начинанията.

Създавате напрежение на вашето работно място, което изнервя колегите ви.

Не пътувайте. Прекалената ви чувствителност води до непредвидени

емоционални реакции, които нараняват околните. Съдбата ви подлага на

изпитания, с които трябва да се справите сами. Докажете, че сте способни да

преодолявате трудностите по пътя си. Промените, които предприемате

неочаквано, ще станат причина за разногласия с вашите колеги, ако

неблагоразумно ги допуснете. През почивните дни за пореден път сте си

поставили цел, която на всяка цена трябва да постигнете, при това инатливо

държите да е точно днес. Настъпил е мигът, в който може да получите

финансова подкрепа от деловите си партньори. Постарайте се да се

задълбочите в служебните си задачи, защото грешките са трудно поправими.

Не си създавайте повод за ненужни професионални конфликти.

ДЕВА

От началото на двуседмичния период бъдете скромни в исканията си на

работното място в почивния ден. Намерението да печелите повече от

колегите си ще ви създаде неприятели. Позволили сте си иронични

забележки за професионалните качества на ваш нов партньор, тъй че

очаквайте ответен отговор. Не давайте обещания за заеми и не се

съгласявайте на инвестиции, за които нямате достатъчно предварителна

информация. Не се налагат рисковани действия, а и не бива да ги допускате

в този ден. Анализирайте събитията на работното си място. Опитайте се да

извлечете максимална полза за себе си. По възможност не пътувайте,

почивайте си у дома. Не се впускайте в необмислени и ненужни промени.

Обмислете на спокойствие нови възможности за професионална изява, които

ви носят добри приходи. Поставете началото на нови проекти, които в

почивния ден ще ви създадат име на добри и успяващи професионалисти. И

до този момент ви уважаваха, но днес печелите още заслужена слава.

Служебни задачи следобед ви дават шанс да подобрите материалното си

състояние. запазете спокойствие и се въоръжете с търпение, за да

поправите допуснатите професионални грешки. Осъзнали сте, че ви пречат

да постигнете целите си и сте отчайващо напрегнати и раздразнителни.

ВЕЗНИ

От вас зависи през седмицата да използвате възможността да помогнете на

колегите си и да изгладите недоразуменията, възникнали преди време.

Прибързаните действия и думи са нежелателни. Предстои ви много работа,

въпреки че деня е почивен. Периодът не позволява договаряне на съвместен

бизнес и подписване на финансови документи, но вие сте изкушени да

насилите Съдбата, което ви обещава провал. Анализирайте финансовото си

положение. Не допускайте разходи, които могат да доведат до болезнени

парични загуби. Изненадата ви за деня са интересни запознанства, но дали

ще имат продължение зависи от вашето поведение. На работното място

бъдете умерени и не се опитвайте да надскочите възможностите си.

Запазете добрия тон и добрите колегиални отношения, дори и ако се

чувствате наранени и пренебрегнати. Ще ви зарадват приходи. През

почивните дни емоцията е водеща и може да доведе до проблеми в

отношенията ви. Запазете спокойствие, което е гаранция и за доброто ви

настроение. Вместо да проваляте професионалните си задачи заради

обзелия ви гняв са овладейте! В края на периода ще съжалявате за

поведението си, само защото сте напрегнати и нервни. Бъдете особено

внимателни и предпазливи при общуване с колегите, партньорите и близките

си.

СКОРПИОН

Двуседмичният период предупреждава, че начинанията са нежелателни, ако

са случайна хрумка или плод на прибързаните ви действия. Не се опитвайте

да надминете ваши конкуренти, като надскачате собствените си

възможности. Мислете за здравето си. Стабилизирайте постигнатото в

изминалите дни. Не се бавете, а споделете идеите си и те ще бъдат

подкрепени. Приемете предложената помощ. Не се захващайте с новите си

задачи, дори и ако сте притиснати със срок, който сте длъжни да спазите.

Трудностите на работното място са породени от грешки на колегите ви. Ако

развивате собствен бизнес, с помощта на влиятелни партньори, с които вече

си сътрудничите, ще създадете отлична основа за бъдещи печалби.

Чувствате се изпълнени с енергия и сте устремени към нов връх. В радостта

си не прекалявайте с почерпките. Очаквайте добри приходи. Вашето умение

да мислите аналитично и задълбочено ви помага да разкриете нови

възможности за изява. Отнасяйте се предпазливо към поднесените ви идеи и

предложения особено през почивните дни. Задачите ви доставят

удоволствие. Избегнете финансовите загуби и професионалните постижения

няма да ви изоставят. Въпреки това не всички ваши планове се развиват

според очакванията ви и доза нехайство може да превърне успеха в провал.

СТРЕЛЕЦ

От началото на периода проведете уговорените работни срещи, виртуално

или по телефона, ако деловите ви партньори нямат възможност да се

срещнат с вас лично. Разговорите са важни за вашите планове, не ги

отлагайте. Бъдете отговорни към себе си и не проявявайте доверчивост.

Премълчавайте на работното място, за да избегнете конфликтите и

напрежението в отношенията с колегите си. Бъдете умерени в критиката,

дори и ако е заслужена. Ще чуете умишлени нападки и унизителни обидни

квалификации, свързани с вашия професионализъм. Трудностите са

случайни и не заслужават вниманието и притесненията ви. Няма да се

справите както очаквате със служебните си задължения. Бъдете уверени в

качествата и знанията си и обмисляйте добре действията си. Не съсипвайте

периода с нежелание за работа, дори и ако сте преуморени, за да не

блокирате сами изпълнението на служебните си задачи. През почивните дни

ще ви предложат да осъществите служебно пътуване, което не бива да

отказвате. Себеанализът е задължителен. Преценявайте успехите и своите

провали с разума си, а не с чувствата, за да не се окажете дългосрочно

губещи. Не се съгласявайте да инвестирате всичките си спестявания или

свободни средства, дори и в сигурни държавни ценни книжа, както ви

убеждават.

КОЗИРОГ

От първия ден на периода на работното място ви радват отлични резултати,

ако не направите глупостта да угодите на мързела си и да забравите

изпълнението на служебните си задължения. Трудности няма да липсват.

Откажете се от рискованите начинания. Успехът отново ще споходи

работещите в сферата на търговията, които имат възможност да спечелят

добра сума от продажби. Начинанията не само са успешни, а и ще ви

донесат признанието, към което се стремите от месеци. Вникнете в идеите на

колегите си, за да не усложните ненужно отношенията си, което често ви се

случва. Периодът е подходящ, за да проведете разговорите за финансово

съдружие. Съхранете спечелените пари, за да не съжалявате, че сте

пропуснали по-добри инвестиционни проекти. Първата половина на месеца

не ви позволява крачката към начинания. През почивните дни не се

изкушавайте и не споделяйте новите си идеи, свързани с професионалните

ви стремежи. Ако развивате собствен бизнес със сигурност ще се намери кой

да ви навреди, като се възползва от получената информация. Пътуване ви

носи успех. Можете да планирате действията си, свързани с постигането на

новите ви професионални планове. Въпреки трудностите ще се справите със

задачите си на работното място. Бъдете отговорни и внимателни, а не

разсеяни и сприхави.

ВОДОЛЕЙ

През първата половина на месеца поканете на работен обяд или посетете

делови партньори, с които сте и приятели. Обсъдете бъдещи съвместни

проекти, но не забравяйте, че липсата на желание за работа ще доведе до

нежелани промени в професионалните ви планове. Умората е причината да

сте несговорчиви и мудни. Отхвърлете най-важните си служебни задачи.

Прекалената ви чувствителност към критика е причина за разправии. Не

заливайте с яростен гняв колегите си. Не доказвайте възможностите си като

рискувате и се впускате в професионални авантюри. От първите дни

заслуженото признание, което получавате ще събуди озлобление и желание

на неприятели да ви навредят. Запазете спокойствие и не изневерявайте на

себе си. Ще осъзнаете неочаквано, че преди време сте проявили

небрежност при изпълнение на вашите служебни задачи и сега плащате

висока цена. Не съжалявайте за изгубеното време, особено ако съумеете да

приключите с проблема. Деловата ви активност е гаранция, че в почивния

ден ще осъществите целите си. Ще са необходими повече от очакваните

усилия и време. Деловите запознанства ви носят бъдещи ползи. В живота ви

се вмъкват влиятелни личности, които целят да ви използват. Преценете

дали да запазите отношенията си с тях, само за да ласкаете егото си.

РИБИ

През двуседмичния период не очаквайте помощ от колегите си. Справете се

със задачите си сами. Очаквайте новина за финансови постъпления, които

вече не се надявахте да получите. Не пропускайте Съдбовния шанс да

проведете непланирани делови разговори. Уговорените срещи са

проблемни, а задачите си изпълнявате с много усилия. Въпреки това

работата ви спори. Печелите добре, ако се занимавате с търговска дейност.

Предложения за работа в съдружие ще ви донесе добри приходи, затова ви

съветвам да проведете само неотложните си делови разговори. Откажете да

дадете заем, дори ако сте финансово стабилни, защото ви предстоят не

съвсем ясни като сума разходи. Запазете спокойствие, бъдете отговорни и

тактични, не обвинявайте хора, които изобщо не са клюкарствали зад гърба

ви в интриги. Разкривате нови възможности, които ще ви дадат сили и

надежди за добри приходи. Помощта, която ви предлагат колегите, приемете

с благодарност. През почивните дни сте длъжни да поставите ясни задачи на

партньорите си или на вашите подчинени, за да не ви създават проблеми.

Пътувайте само при уговорена неотложна делова среща. Очаквайте

предложение, което в следващите дни ще ви зарадва с отлични приходи и ще

възстановите финансовата си стабилност. Действията ви са хаотични.