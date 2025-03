Само два месеца след успеха на „Не очаквай да си тръгна“ дуетът Alex x Dessy отправят поредното музикално предизвикателство. Талантливите изпълнители и музиканти представят видеоклипа към песента „Експлозия“ от втория си самостоятелен албум. С нежната балада двамата забавят ритъма и ни потапят в море от емоции, за да ни разкажат за приливите и отливите в любовта.

„Експлозия" може би е най-откровената и разтърсваща песен, която сме писали до момента. Когато има истинска любов, има и море от бушуващи емоции, които понякога се превръщат в експлозия от чувства. Това води до преосмисляне и нов поглед над нещата“, споделят Деси и Алекс.

Снимка: Alex x Dessy

С баладата дуетът продължава да надгражда стила си, залагайки на модерно звучене и далеч по-откровени послания. Музиката, текстът и аранжиментът са дело на двамата музиканти, следвайки посоката, която чертаят в последните си самостоятелни проекти. „Песента носи надежда и вяра, че „винаги ще можем“ и

„ винаги има как“. Смятаме, че „Експлозия” ни представя в по-емоционална и задълбочена посока. Наистина се надяваме да докосне хората и да се преоткрият в нея. Подсъзнателно всеки творец има нуждата да пише за това, което го вълнува“, споделят емоциите около създаването на песента Деси и Алекс.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Alex x Dessy

Your browser does not support the audio element.

„Експлозия“ дебютира със собствен видеоклип, създаден от кинематографа Иван Даскалов и екипа му. В декор на красивата балада се превръща морският бряг. Арена на снимките е Южното Черноморие – красивият нос Агалина и местността около плаж Липите. „Морето винаги е било муза и вдъхновение. След като финализирахме песента, бяхме сигурни, че ще снимаме видеото именно там. Морето е свобода, безкрайност, магия. Човешките чувства приличат на морето – приливи, отливи, бури...“, разказват талантливите артисти. Минусовите температури, леденият пясък и снимките в морето не се оказват препятствие за Деси, Алекс и екипа, който реализира видеоклипа.

Баладата ще е част от EP (мини албум), който дуетът подготвя. В него младите артисти остават верни на стила си и на неподправения си нюх към модерната българска музика.

Алекс и Деси не спират да експериментират с проектите си. С музика се занимават от малки, а зад гърба си вече имат дебютния си албум „Време“. Участват в петия сезон на „Гласът на България". В музикалното риалити по бТВ двамата печелят любовта на зрителите и се превръщат в едни от най-атрактивните дуети. След шоуто двамата продължават да правят музика, а до този момент имат издадени няколко сингъла с видеоклипове към тях. Последният е към песента „Не очаквай да си тръгна“, издаден в края на миналата година. „Успяваме да развиваме тази част от музикалния си път, защото смятаме, че е важно да сме на сцена и да имаме непрекъснат контакт с публиката“, казват двамата изпълнители от Alex x Dessy.