Alexcheto изненадва с нова свежа песен, която носи лека комична нотка и типичната ѝ самоирония. „Не ми пука“ е за силата да бъдеш над нещата – да не се вписваш в клишетата и да не се превръщаш в поредното име в нечия "колекция".

Видеото, заснето от Broken Siemens, също е впечатляващо. В него участват звезден екип от инфлуенсъри и артисти, които допринасят за целия блясък и вайб на клипа. Атмосферата е динамична, хумористична и напълно в духа на посланието „Не ми пука“.

Цялото интервю с Alexcheto пред bTV Radio можете да чуете на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: