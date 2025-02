Софийската филхармония става част от концерта на сензационните RICCHI E POVERI /Рики е Повери/! Голямата новина идва само дни преди грандиозния концерт, който ще се проведе на 6 март от 20 часа в зала 1 на Националния дворец на културата!





Продукцията, в която участва инструменталната група и певците от RICCHI E POVERI се допълва с над 40 музиканти от Националния филхармоничен оркестър и ще бъде разположена на няколко видими от публиката нива на сцената на зала 1 в НДК! Диригент е Маестро Алфредо Биондо.

Маестро Алфредо Биондо (ALFREDO BIONDO) e завършил „Пиано, композиция и аранжимент за джаз оркестър“ с най-добри оценки, а също така получава Академична диплома от второ ниво по музикални дисциплини – джаз с резултат 110/110 с отличие.



Като пианист, композитор, аранжор и диригент участва в множество музикални прояви и в сътрудничество с артисти като Джеф Уестли, Лусио Дала, Ивана Спаня, Мануел Аниели, Тулио Де Пископо, Нино Буонокоре, Нада, Серена Бранкале, Уили Пейоте, Паоло Валези, Лена Биолкати, Давиде Де Маринис и често с Рики е Повери.

Преподавал е в различни музикални консерватории в Италия, а в момента е редовен професор по „Обучение по Поп-Рок музика“ и координатор на отдела за „Джаз музика“ във факултета „С. Джакомантонио” на музикалната консерватория в Козенца.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маестро Алфредо Биондо, озвучено от Светослав Николов:

Your browser does not support the audio element.

В съботната вечер на 30 ноември, пред изпълнената с публика от различни възрасти зала 1 на НДК, сензационните италианци RICCHI E POVERI изнесоха зашеметяващ концерт! Сега се завръщат с нова обогатена продукция, подкрепена от Софийската филхармония и диригент Маестро Алфредо Биондо.





На 6 март зала 1 на НДК ще посрещне приятели и семейства, отраснали с музиката на една от най-обичаната и сензационни групи с над 50 годишна история, която този път ще ни се представи заедно с най-престижния ни симфоничен оркестър, изпълняващ заедно с тях обичаните от всички хитове!

Билети за концерта се продават онлайн и в мрежата на Еventim.bg и kupibileti.bg. Някои от местата, от които могат да бъдат закупени са: книжарници Ориндж, бензиностанции OMV, магазини На тъмно, Office 1 Superstore, Технополис и касите на Български Пощи. Електронните билети ще може да се сканират на входовете на залата. Гардеробът ще работи!

Преживейте невероятни моменти и си подарете много настроение заедно с вечните хитове на RICCHI E POVERI и подкрепени от Софийската филхармония! 6 март, зала 1 на НДК с начало в 20.00 часа!

Деца до 6 годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16 годишна възраст ползват 50% намаление, но без втори балкон.

Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: (https://securitysks.com/?page_id=734).



BGTSC е член на сдружението „Сцена музика“ и спазва Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България!