K.LINA отново е в свои води в новата си песен КАРМА. След двата ѝ успешни проекта с Братя Аргирови, които са в по-забавна посока, младата изпълнителка се завръща в типичния за нея провокативно мрачен и бунтарски стил. КАРМА e приятен микс от жанрове и мигновено се запечатва в съзнанието.

K.LINA ни показва, че не се води по трендове и чупи всички рамки. Със самостоятелните си проекти тя винаги иска да дава нещо различно на аудиторията. Прави нещата по нейните правила и издава музиката, която тя харесва, като се старае да добавя смисъл за публиката.

В КАРМА K.LINA ни разказва за днешното общество и за проблемите, които тревожат самата нея. Всеки ред има своя замисъл и показва света през очите на един артист. Във веселата, на първо слушане, песен се засягат сериозни теми като алчността и консуматорството в последните години.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с K.LINA, разположено в звуковия файл:

Новият сингъл на K.LINA е вдъхновен от характерното за 2000-те години звучене, но перфектно преплетено през призмата на пънк вълната. Лириките и начинът на изпяване на куплетите в песента пък ни добавят женствена нотка рап.

В клипа виждаме много смели визии, които перфектно допълват бунтарския текст на КАРМА. Изцяло завършен проект, в който е изпипано всичко и всеки детайл носи своя замисъл. Именно по това можем да отличим един артист, който не се страхува да бъде себе си на музикалната сцена.

Добре замислените лирики са авторски на K.LINA (Калина Баткова). Музиката и аранжиментът са продукт от съвместната работа на K.LINA и Elya Zambolin. Артистичното видео е режисирано от Румен Русев и заснето от Давид Вълков.