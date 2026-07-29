Театър-лаборатория „Алма Алтер“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше отличен с три награди на XIX International Theatre Department Festival, който се проведе от 19 до 24 юли 2026 г. в Александрия, Египет.

Спектакълът „Крал Лир: легенда за изгубените очи“, режисиран от Валерия Димитрова, спечели Награда за най-добър творчески екип, Награда за най-добра актриса за изпълнението на Мариела Димитрова в ролята на Шута и Награда за най-добра музика, присъдена на Жулиян Желязков и Константин Кучев за оригиналната музика към спектакъла.

Фестивалът се проведе в Александрийската библиотека – един от най-престижните културни и научни центрове в Средиземноморието и символичен наследник на легендарната антична Александрийска библиотека. Днес комплексът е сред най-значимите културни институции в Египет и ежегодно е домакин на международни научни, литературни и театрални форуми. Деветнадесетото издание на фестивала събра академичните театрални среди и млади професионални артисти от различни държави, а програмата включваше конкурсни спектакли, майсторски класове, дискусии и срещи с водещи египетски театрални творци, актьори и преподаватели.

По време на официалната церемония по закриването, състояла се на Голямата сцена на Александрийската библиотека, организаторите определиха публиката като „истинския герой“ на фестивала и подчертаха ролята на младите артисти за бъдещето на театралното изкуство. Членовете на журито насърчиха участниците да продължат да развиват собствен художествен език, да работят с внимание към всички елементи на сценичната композиция и да не спират да търсят нови форми на театрално изразяване.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Валерия Димитрова, Мариела Димитрова и Михаил Бонев от трупата на "Алма Алтер":

Your browser does not support the audio element.

„Крал Лир: легенда за изгубените очи“ е кабаретен разрез на властта, в който гротеската разголва самата конструкция на кралското. Лир, обърнат с гръб към света и лице към пианото, разпъва собственото си величие на нотен стан. Представлението продължава традицията на живия - авторски театър, създадена от Николай Георгиев, за когото сценичното действие възниква от живото взаимодействие между актьора и публиката.

Снимка: Алма Алтер

В спектакъла участват Жулиян Желязков в ролята на Крал Лир, Мариела Димитрова в ролята на Шута, Михаил Бонев в ролята на Гонерил и Реган, Орнела Цолканов в ролята на Корделия, Димитър Димитров в ролята на Кент и Станимира Димова в ансамбъла. Хореограф на спектакъла е Ерол Александър.

Участието на театър-лаборатория Алма Алтер се осъществи благодарение на подкрепата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Трите отличия в Александрия са признание не само за конкретния спектакъл, но и за повече от три десетилетия последователна работа на Театър-лаборатория „Алма Алтер“ в развитието на авторския, синтетичния, живият театър.