Певицата ALMA преди дни издаде първия си мини албум Dark Side Of The Moon и представи видеото към тази песен.

„Тази песен е точно за това чувство – че нямаш свое място, където се чувстваш като себе си, и просто избягвам от другата страна на луната, където никой не може да ме види. Посланието е, че е ок да си направиш свой собствен свят и да отнемеш това време сам, да се анализираш, да се подобряваш постоянно“, разказа ALMA пред bTV Radio във включване от Берлин.

„Аз имам много страни, които се крият, но колкото повече експериментирам, толкова повече ги показвам и виждам, че няма нужда да крия тези части от себе си, защото всички имат такива моменти и чувства и не е нещо лошо“, казва още ALMA.

Цялото интервю с певицата за първия й мини албум и новите й проекти можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: