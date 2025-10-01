Свят на илюзии, призраци и сенки – това е новият проект на ALMA „Кажи ми, че е сън“ – силен и смело визуализиран сингъл и първи самостоятелен трак на български език за нея. Звукът е смесица от носталгичното поп звучене на 2000-те и съвременен dreamy drum and bass.

Автори на песента са самата ALMA, Dexter и Дара Екимова, а в аранжимента с лек щрих се включва и американският топ продуцент Sejoh. Продукцията носи хипнотична атмосфера, в която сън и реалност се преплитат до неузнаваемост. Текстът, дело на ALMA и Дара Екимова, изследва най-дълбоките страхове и делюзиите на една любов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с ALMA:

Песента излиза и с видео, в което ALMA се появява едновременно крехка и загадъчна, в постоянна игра между светлина и мрак.