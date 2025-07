През последните години ALMA и румънският продуцент Alex Parker превърнаха приятелството си в творчески тандем, който е готов с нов проект, озаглавен „Cheap Dopamine“ - смело парче, което се промушва между сенките зад актуалната нужда от бързи удоволствия в съвременния свят.

Песента е вдъхновена от разговорите на двамата артисти за формулата на поп-музиката днес – как тя често функционира като „евтин допамин“, който захранва сетивата, но оставя емоционална празнота. „Светът, в който живеем, е пълен с екрани, ефекти, фалшиви връзки и моментни удоволствия. Започваме да изпитваме трудност да разграничим реалността от илюзията, а това води до емоционална парализа.“, споделя ALMA.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с ALMA, разположено в звуковия файл:

„Cheap Dopamine“ съчетава елементи от електронна и алтернативна поп музика. Саунд дизайнът носи усещане за безтегловност и размиване на границата на реалността. Видеото, заснето в Лос Анджелис, излиза едновременно с песента и е визуално отражение на пренасищането със сензорни стимули. Кадрите преминават през пространства, изпълнени с екрани, технологии и символични образи, които илюстрират загубата на връзката със себе си.

Официалната премиера на „Cheap Dopamine” е в българския радио и ТВ ефир и в дигиталните платформи.