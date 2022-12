Българската алтернативна рок група Panic station издава дебютен албум, който може да бъде чут от утре във всички стрийминг платформи. От създаването си през 2014 г. до днес, групата печели множество музикални конкурси в България, сред които “Голямото междучасие” на D2. Музикантите стават популярни благодарение на хитови сингли като “Аз и Ти” и “Amsterdam”, които се въртят в ефира на най-големите български радиостанции. През 2016 г. стават полуфиналисти в петия сезон на “България Търси Талант”. В предаването "За града" по bTV Radio гостува Тодор Личев. Той е главен текстописец, басист, беквокал и създател на музиката на групата.

"Дебютният ни албум се състои от 5 песни, като една от основните шеги за нас вътре групата е, че нали винаги сме били поп рок група, по-лека, докато особено през 2014-та- 2016-та бяха много по-тежки групите, сега завиваме в малко по-твърда посока, поне за нас. Всичките песни се отличават от предишното ни изкуство с това, че има малко по-твърди елементи, малко ню метъл, малко джангър да става", казва Тодор Личев. Цялото интервю за bTV Radio - за предстоящия концерт на групата и за плановете им за турне, можете да чуете на звуковия файл.