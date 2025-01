На 23 януари, четвъртък, от 19:00 ч. в зала „България“ ще се насладите на изключително музикално събитие с участието на две талантливи дами. На пианото ще застане виртуозната Наталия Милщайн, а диригентският пулт ще бъде зает от изключителната Ана Мария Патиньо – Осорио. Заедно със Софийската филхармония, те ще представят Концерт за пиано и оркестър №1 от Чайковски. Във втората част на програмата ще звучи възхитителната творба на Мусоргски/Равел „Картини от една изложба“

Ана Мария Патиньо-Осорио е носителка на множество престижни награди, включително Втора награда, Наградата на публиката и Наградата на младежкото жури на конкурса „Малко“ в Копенхаген през 2024 г. През периода 2022–2024 г. тя работи като асистент-диригент на Оркестъра на Романска Швейцария. Гостувала е на водещи оркестри по света, включително Националния оркестър на Бордо, Софийската филхармония и Оркестъра на камерната музика в Лозана. Със своята харизма и техническа прецизност Ана Мария е изключително търсен музикален лидер.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ана Мария Патиньо-Осорио в превод на Ангелина Александрова, разположено в звуковия файл: