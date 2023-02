„Над 10 хиляди ученици посетиха безплатно Ледения парк в София в рамките на тези три месеца. Той удовлетоври целите, които сме си поставили напълно". Това заяви в ефира на bTV Radio председателят на Фондация „София- Европейска столица на спорта" Анатоли Илиев. „Надяваме се за един месец Ледения парк да бъде премахнат и софиянци ще могат спокойно да използват Княжеската градина", сподели той.

„Това няма да е единственият Леден парк. Имаме проекти за следващата година, обсъдени са с хората, които стопанисват съоръжението", коментира Илиев. „Следващият месец предложението ще бъде внесено за одобрение при главния архитект на столицата . Смятаме, че и следващата година паркът ще функционира", добави председателят на Фондация „София- Европейска столица на спорта" .

По думите му, съоръжението не е спирало да работи за един ден. Според Илиев, кратките срокове на изграждане и топлото време са били основните предизвикателствата в организацията и функционирането на най-големия леден парк на Балканите. „Енергомощностите работиха на пълен оборот и това дава големи аномалии откъм финансовите резултати, но хората, които го стопанисваха, „стиснаха зъби" и се държаха мъжки през цялото време", подчерта Илиев.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с председателя на Фондация „София- Европейска столица на спорта" Анатоли Илиев, разположено в звуковия файл:

Днес, 27 февруари от 19.30ч., половинчасово феерично шоу с Александра Фейгин ще закрие сезона на пързалката в Княжеска градина до Орлов мост. До българската звезда в световното фигурно пързаляне ще бъдат и други от най-добрите ни състезателки в този спорт. За втори път тази зима колоритният спектакъл ще предостави възможност на зрителите да наблюдават и аплодират на живо в центъра на града водещите ни фигуристки.



След „Лешникотрошачката и двете кралства“ през декември, сега отново под хореографията на треньорката Ина Лутай ще се представят и националните шампионки Кристина Григорова, Лейла Патен, Ваяна Христова, Калина Стоянова и Силвия Лутай. Част от тях току-що се завърнаха от елитни европейски турнири, а за самата Александра Фейгин това ще бъде една от последните изяви преди участието й на световното първенство през март в Токио. Веднага след спектакъла в Княжеска градина желаещите ще могат да получат картичка с личен автограф и да се снимат със суперзвездата Фейгин.



Наред с това, изпълненията на младите ни таланти ще бъдат и своеобразно закриване на дебютния сезон за Ледения парк, ден преди съоръжението официално да затвори врати.

Пързалката бе изградена по инициатива на „София – европейска столица на спорта“ и Столична община, като в продължение на цяла зима бе още една възможност за гражданите и гостите на града за спорт и активна почивка. Същевременно, софийските ученици можеха в определени часове да се пързалят безплатно.