Витоша е прекрасна алтернатива за отдих, забава и спорт в разгара на лятото. Всичко това можете да преживеете с юбилейното 10-о издание на Витоша летен фест. Събитието е с вход свободен.

На 13 юли, събота, от 11 ч. фондация „София – световна столица на спорта“ и Столична община организират проявата пред хижа Момина скала, където ви очакват плининско колоездене и бягане с атрактивен награден фонд, туристически поход, безплатен алпийски тролей над Боянската река, фолклорни танци, песни, томболи, много игри с награди и настроение. Регистрацията е безплатна и можете да я направите на следния линк: https://bit.ly/VitoshaSummerFest



Изживейте заедно един незабравим ден пълен със спорт, забава, фолклор и активности сред прохладата, зеленината и красотите на планината!

"Осигуряваме автобуси за състезателите, за да се качат за събитието. ПП Витоша нямат ангажимент към транспорта, а Столична община поддържа пътищата и транспортното обслужване. "Витоша ски" също нямат отношение към това", коментира Анатолий Илиев.

"Ще възстановим 2 нови детски площадки на Витоша. Стойността на проекта е 34 хил.лв. По отношение на маркировката, направихме два кръга, а остава още един с помощта на алпиниста Дойчин Боянов", допълни той.

Във връзка с титлата на София "Световна столица на спорта" ще се проведе световна конференция на 5 ноември с участието на представители на 24 държави.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анатолий Илиев – организационен секретар на фондация “София – европейска столица на спорта”, разположено в звуковия файл: