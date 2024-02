Vienna Strauss Philharmonie Orchestra /Виенският Щраус филхармоничен оркестър/ гостува за първи път в България с поредица от три концерта.

На 29 февруари от 19.00ч. музикантите ще свирят в Комплекс «С.И.Л.А.» - Пловдив. Билети ще откриете ТУК . На 1 март от 19.00ч. ще поднесат своята програма в зала 1 на НДК -София. Билети ще откриете ТУК . Съставът ще омагьоса публиката на 2 март от 19.00ч. във Фестивален и конгресен център- Варна. Билети ще откриете ТУК

Оркестърът е създаден през 2014 г. от основателя на световноизвестния Mozart Orchestra Gerald Grünbacher (Виена, Австрия).

27 музиканти от цял свят (Австрия, Унгария, Германия, Кипър, Полша, Тайван, Украйна, Хърватия, Япония) бяха избрани от специално жури за това турне.В основата на репертоара са шедьоври на Брамс, Хайдн, Моцарт, представители на династията Щраус и др.

Виенският Щраус филхармоничен оркестър успешно гастролира в цяла Европа (в Австрия, Латвия, Литва, Украйна, Полша, Естония и др.). Дейността на ансамбъла е насочена към запазване и развитие на музикалната култура на Виена и популяризирането й на европейско и международно ниво.

Диригент на оркестъра е талантливият и харизматичен маестро Андраш Деак с дълга и успешна кариера. Той ще ръководи двете пълни части от програмата с невероятна енергия. Баща му Тамаш Деак е автор на музиката към „Ну погоди“ и „Семейство Мезга“. Днес Андраш Деак е авторитетен диригент, чието майсторство и дух не спират да впечатляват. Разговорът ни започва в памет на баща му, с когото наскоро се разделихме завинаги. Чуйте интервюто на Георги Митов с Андраш Деак /дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл: