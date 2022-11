Свързваме Куба с романтиката на карибските плажове, сградите, старите автомобили, кубинските ритми, пурите, рома, Фидел Кастро, революцията. Журналистът и общественик Андрей Апостолов интерпретира историята на кубинската революция от 1959-та година досега и разказва любопитни факти за Острова на свободата в своята книга „Куба си“. Той е бил кореспондент на БТА в Куба в периода 89-та - 91-ва година, бил е там и в други периоди от развитието на страната. Чуйте още в интервюто на Андрей Апостолов за bTV Radio пред водещата Надежда Василева в звуковия файл.

