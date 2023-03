На 2 април 2023г. в Лондон ще се проведе най-мащабният кариерен форум за българи на Острова „Кариера и живот – защо в България?“. Негови организатори са основателите на платформата Bulgaria Wants You – Иван Христов и Андрей Арнаудов, а символичен домакин е Негово Царско Височество Кирил, Княз Преславски и Херцог Саксонски.

Кариерният форум на Острова ще бъде подкрепен и от бизнеса, чиито представители ще разказват за кариерните възможности в България и за свободните работни позиции в техните компании. Участие ще вземат най-отговорните работодатели в страната, чиито условия на труд и икономически стимули са на европейско ниво. Събитието в сградата на Кралското географско дружество е напълно безплатно и изисква регистрация на сайта на платформата.

https://bulgariawantsyou.com/events/london

„За мен е голяма чест и удоволствие да взема участие в събитието, организирано от Bulgaria Wants You в Лондон. Според мен този форум е печеливш за всички, тъй като позволява на България да привлече най-добрите таланти от емигрантската общност, като в същото време позволява на българските професионалисти в чужбина да научат повече за възможностите за кариера и живот, които се предлагат в момента в България. За последните 20 години, откакто съм в Лондон, имах възможността да се срещна с редица изключителни български професионалисти, мнозина от които биха се възползвали от възможността да се върнат в България, ако имаха атрактивна оферта за работа, но тази връзка между компаниите и хората не беше лесна досега. Вярвам, че Bulgaria Wants You ще направи тази връзка много по-достъпна.“ – коментира принц Кирил пред платформата.

„Bulgaria Wants You“ официално обяви и имената на Димитър Бербатов и Димитър Маринов като свои лектори на събитието „Кариера и живот – защо в България?“.

„Това са не просто двама от най-успелите българи през последните години, а двама мъже, които имат какво да ни кажат. Димитър Маринов, освен първият български актьор с Оскар, е една изключително космополитна личност, за която няма граници, държави и часови зони. Той обикаля целия свят и съм му персонално благодарен, че размести графика си с месеци напред, за да присъства на събитието ни в Лондон. Колкото до Бербатов - самото му име говори достатъчно. Спортист, който респектира с постиженията и наградите си и същевременно с това, никога не изгуби България от сърцето си. Сигурен съм, че неговото завръщане на Острова ще бъде силно емоционално, както за публиката, така и за него самия. Лично аз нямам търпение да чуя неговите думи и реакцията на нашите сънародници в залата“ – признава Андрей Арнаудов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със съоснователя на платформата „Bulgaria Wants You“, тв.водещ и продуцент Андрей Арнаудов, разположено в звуковия файл: