Форумът „Кариера и живот – защо в България?“ за втори път ще посети Германия. След успешната среща с българската общност в Мюнхен през 2022 г., събитието ще се проведе и в немската столица – Берлин. То предстои на 13 април от 11 ч. (местно време), а мястото е Alte Münze, Molkenmarkt 2. Събитието е напълно безплатно, но изисква предварителна регистрация тук: https://bulgariawantsyou.com/events/berlin-2024

Не пропускайте срещата с представители на българския бизнес, които ще ви подадат ръка, за да поставите основите на своята успешна кариера в родината. По време на форума ще се срещнете и с наши сънародници, които неспирно доказват, че успехът е възможен. Сред успешните българи са Росен Плевнелиев, Люси Дяковска, Максим Бехар, Алек Алексиев и Яна Титова, Самуел Финци, Христо Попов, Иван и Андрей. Елате на форума “Берлин: Кариера и живот - защо в България?”, за да чуете вълнуващите им истории и да се запознаете с тях.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с тв.продуцента Андрей Арнаудов от "Междинна станция", който е съосновател на платформата Bulgaria wants you:

Вижте програмата на събитието: