От 27 до 29 март в Международния младежки център- Перник се провежда Национална младежка конференция ще обърне внимание на събраните мнения и нагласи на младите хора през изминалия 11-ти цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта. На събитието ще бъдат обсъдени и изработени препоръки към местната и национална власти и ще се състои открита дискусия с представители на различни институции като Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката и др.

Какви младежки политики са необходими за стимулиране на инициативността и за градивен диалог с институциите? Как доброволци почистват и обновяват парк "Академик", с какъв статут е той и за какво трябва да отговаря областната администрация? Откриха ли се фигурите за пътна безопасност, които бяха откраднати преди 5 месеца?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със студента и граждански активист Андрей Димитров: