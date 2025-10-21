"Откраднаха два от макетите за пътна безопасност, за които ме глобиха". Това заяви пред bTV Radio студентът и граждански активист Андрей Димитров. "Фигурите изчезнаха, след като бяха счупени на бул. „Черни връх“. В рамките на 10 дни търсим кой ги прибра и апелирам да бъдат върнати. Намерението ни е да ги възстановим и използваме по предназначение. Трудно е да намерим кой е извършителят заради липса на камери. Притеснявам се от факта да не са изхвърлени", добави той.

"Акцията ни беше добронамерена и постигна резултат. Тя е абсолютно правомерна, тъй като е израз на демократичното общество, според Европейския съд по правата на човека", каза още Димитров. Той подчерта, че е платил глобата си за по-малко от час, откакто му е била връчена.

След срещата си със Столичния инспекторат, който му наложи глоба, младият активен граждани посочи, че "ще има конструктивен диалог. Надявам се отново да ги поставим законно, но трябва да има съдействие от институциите".

Андрей Димитров коментира и трагичните инциденти в столицата, свързани с агресията сред тийнейджърите: "Има нещо сбъркано в образователната и културна система. Какви примери даваме на децата в обществото? Децата по цял ден се възхищават на антигерои, като взимат пример от тях, който не е особено добър. Искат да им подражават, но не знаят как. Процесът не е необратим, но трябва сериозна работа. Ако ние като общество работим да дадем основи на младежите, така децата ще растат в здравословна среда и да допринасят за развитието на страната ни. Правораздазавщите органи трябва да поемат отговорностите си и да бъдат безкомпромисни при подобен тип деяния".

Как продължава акцията за възстановяване на парка около малкия стадион „Академик“, Стопанския и Философския факултет на СУ? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със студентът и граждански активист Андрей Димитров: